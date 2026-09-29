Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın, fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çekerek Dubai’ye gittiği öğrenildi. Mustafa Sandal’ın da aynı dönemde Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturmayla ilgili yeni ve çarpıcı detaylar…

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Melis Sütşurup Sandal’ın adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından Mustafa Sandal açıklama yaparak, “Benim alnım ak” ifadelerini kullanmış ve eşiyle birlikte mağdur olduklarını belirtmişti.

OTURUM İZNİ BAŞVURUSU YAPMIŞ

Ancak Günaydın yazarı Ömer Karahan’ın yazısında Mustafa Sandal’ın, soruşturma öncesinde Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konser için yurt dışına çıkmak üzere havalimanına giden Mustafa Sandal’ın, Dubai polisi tarafından durdurulduğu iddia edildi. İşlemler nedeniyle yaklaşık 2 gün Dubai’de kalan Sandal’ın, ardından özel jet kiralayarak yurt dışındaki konserine yetiştiği belirtildi.

Fon soruşturması öncesi Dubai detayı! Mustafa Sandal ve eşinin hamlesi ortaya çıktı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Melis Sütşurup Sandal hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öne sürüldü. Sütşurup Sandal’ın fondaki parasını çektikten sonra Dubai’ye gittiği ve henüz Türkiye’ye dönmediği iddiası da gündeme geldi.

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Tedbir uygulanan isimler arasında borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu öğrenildi.

Sütşurup Sandal’ın, tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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