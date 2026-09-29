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Spor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Asensio planı ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Asensio planı ortaya çıktı
Başlık ResmiFenerbahçede İsmail Kartalın Asensio planı ortaya çıktı

İsmail Kartal ile İspanyol yıldız arasında beyaz sayfa açıldı. Yanlış anlaşılmadan kaynaklanan kriz geride kaldı. İsmail Hoca, kalbi kırılan İspanyol yıldızın gönlünü aldı. Millî ara sonrası formasına kavuşacak Matador’un motivasyonu yüksek.

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin sezon başında yaşadığı korkutucu gerginlikte tansiyon düştü. İsmail Kartal’ın iyi niyetli ancak yanlış anlaşılmalara sebep olan açıklamasıyla patlak veren Marco Asensio krizi tatlıya bağlandı. Sakatlığı sürecinde İspanyol yıldızla yakından ilgilenerek buzları eriten İsmail Hoca, millî ara sonrası Matador’u takım lideri olarak sahaya sürmeye hazırlanıyor. Eyüpspor maçında kadroya almasına rağmen koruma amaçlı süre vermediği Asensio ile doğru iletişim kanalını yakalayan Kartal, oyun planını İspanyol yıldızın üzerine kurmayı planlıyor.

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İsmail Kartal - Marco Asensio
Başlık Resmiİsmail Kartal - Marco Asensio

SAHA İÇİ LİDERİ SENSİN

İsmail Kartal, “Sen bu takımın en önemli unsurlarından birisin. Saha içi liderimizsin” sözleriyle gönlünü aldığı Asensio, büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdürürken sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Hocasıyla yaptığı görüşmede Fenerbahçe’de mutlu olduğunu, takımı ve arkadaşlarını sevdiğini dile getiren İspanyol yıldız, “Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunun için de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı. İkili arasındaki buzların erimesiyle takımdaki tansiyonun da düştüğü öğrenildi.

BABA OLUYOR

Marco Asensio ve eşi Lavinia Leon bir erkek bebek bekliyor. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla sevenlerine müjdeyi verirken Asensio, “Aile büyüyor” diye yazdı. Bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca yedi maçta forma giyebilen Asensio, ligde bir gol atarken Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bir asist yaptı.

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