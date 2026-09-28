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Sağanak sonrası sahili köpük kapladı! Şaşırtan görüntü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın ardından denize bağlanan kanalda köpük oluştu. Nedeni henüz belirlenemeyen köpükten numune alındı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Sekapark'ta denize bağlanan kanalda köpük görüldü. Köpüğün özellikle denize yakın bölümde yoğunlaştığı gözlendi.

Nedeni henüz belirlenemeyen köpük, yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte azaldı.

Sağanak sonrası sahili köpük kapladı! Şaşırtan görüntü
Başlık ResmiSağanak sonrası sahili köpük kapladı! Şaşırtan görüntü

NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede inceleme yaparak köpüğün nedeninin belirlenmesi amacıyla numune aldı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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