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Bolu Belediyesi'nde 24 milyonluk 'mantar çadırı' skandalı: 9 gözaltı

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Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ile bağlı şirkete yönelik soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Bilirkişi raporunda, ikinci el 21 mantar yetiştirme çadırının yeni gibi ihale edildiği ve 23,9 milyon lira fazla ödeme yapıldığı belirtildi.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatif ile bağlı şirkete yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ekipler, sabah saat 06.30 itibarıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar ile S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı'nın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Belediyesinde 24 milyonluk mantar çadırı skandalı: 9 gözaltı
Başlık ResmiBolu Belediyesinde 24 milyonluk mantar çadırı skandalı: 9 gözaltı

MANTAR ÇADIRLARINI KULLANMIŞLAR

Soruşturma dosyasına giren 24 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporunda, usulsüzlük iddiasının kültür mantarı yetiştirme çadırları üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Rapora göre, 2021 yılında yapılmış ve kullanılmakta olan 21 kültür mantarı yetiştirme çadırı, 2023 yılında düzenlenen ihalede yeni alınmış gibi gösterildi.

Yapılan incelemede, sermayesinin tamamı Bolu Belediyesine ait Boltartek şirketinin, ihale tarihi itibarıyla ikinci el rayiç bedeli KDV dahil 10 milyon 97 bin 189 lira olan çadır sistemini kooperatiften 34 milyon 20 bin liraya satın aldığı tespit edildi.

Bu işlem nedeniyle kooperatife 23 milyon 922 bin 810 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve büyük çapta kamu zararına yol açıldığı değerlendirildi.

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3 AYRI SUÇTAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İhale hazırlık, karar ve sözleşmenin uygulanması süreçlerinde sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen Uğur Şirin, Bayram Tarhan, Cevat Çatladı, Esra Karaman, Bahadır Acar, Samet Can Sınmaz, Ayşe Can Akiş, Özkan Özbek ve Gonca Mamur hakkında arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Şüpheliler hakkında “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “zimmet” suçlarından adli işlem başlatıldı.

Belediye şirketi ile kooperatif arasındaki mali ilişkiler ve kamu kaynağının aktarılmasına ilişkin işlemlerin tüm yönleriyle incelenmeye devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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