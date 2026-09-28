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Dünya

Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi! "Köşeye sıkışıyoruz"

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Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi!
Başlık ResmiTürkiyenin hamlesi İsraili alarma geçirdi! Köşeye sıkışıyoruz

İsrail basını, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki artan etkisinin İsrail'in bölgedeki stratejik projelerini engellediğini öne sürdü.

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İsrail basını, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ve Doğu Akdeniz'deki artan askeri ve diplomatik etkinliğinin İsrail'in bölgedeki stratejik planlarını etkilediğini yazdı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik bürokrasisi, Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Libya'ya yönelik adımlarını İsrail'i kısıtlayan ve bölgesel olarak yalnızlaştıran hamleler olarak değerlendiriyor.

Haberde, 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Girit ve Rodos dahil Yunan adaları zincirini devre dışı bırakarak Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan bir koridor oluşturduğu öne sürüldü.

Türkiye'nin bölgedeki askeri faaliyetleriyle birlikte bu durumun Akdeniz'deki dengeleri değiştirdiği iddia edildi. Gazete ayrıca Türkiye'nin Libya'ya sağladığı askeri desteğin karşılığında Libya limanlarında mevcudiyet, hava varlığı ve Libya sahasında enerji kaynakları arama hakları elde ettiğini ileri sürdü.

Haberde, ortaya çıkan güvenlik tablosunun Türkiye'ye bölgedeki askeri altyapısını geliştirme ve kendi sınırlarının ötesinde hem askeri hem de sivil faaliyetleri aksatma imkanı sağladığı iddia edildi.

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DOĞAL GAZ PROJESİ DE GÜNDEMDE

Jerusalem Post'un haberinde, söz konusu durumun İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan doğal gaz boru hattı projesini etkileyebileceği öne sürüldü.

İsrail'in ithalatının yüzde 98'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden endişe duyduğu aktarıldı.

Haberde, İsrailli yetkililerin mevcut durumu "Türkiye, İsrail'i köşeye sıkıştırıyor" şeklinde değerlendirdiği belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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