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3. Sayfa

Ankara'da büyük operasyon! JASAT da katıldı, 135 kişi yakalandı

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Ankara'da büyük operasyon! JASAT da katıldı, 135 kişi yakalandı
Başlık ResmiAnkarada büyük operasyon! JASAT da katıldı, 135 kişi yakalandı

Ankara’da jandarma ve JASAT ekiplerinin koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 135 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 59 gündür firari olan ve kasten öldürme suçundan 22 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer aldı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi yakalandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca yakalama emri bulunan, "asayiş ve çeşitli suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik bir dizi operasyon düzenlendi.

135 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşa teşvik etme, şantaj, silahla tehdit, cinsel suçlar, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla gece vakti yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 135 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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Ankara
3. SAYFA

Ankara'da operasyon! Cezaevi firarisi 10 gün sonra yakalandı

Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 25 Eylül'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucu, 59 gündür açık cezaevi firarisi olarak aranan, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 11 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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