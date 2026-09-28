Mescid-i Aksa'da Ben-Gvir provokasyonu! Yerleşimcilerle dans etti

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Sukot Bayramı sırasında Mescid-i Aksa'ya giren yerleşimcilerle dans ettiği görüntüler tepki çekti. Kudüs Valiliği, yaşananları Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükoya yönelik yeni bir ihlal olarak değerlendirdi.

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Yahudilerin Sukot Bayramı'nın üçüncü gününde Mescid-i Aksa'nın avlularına giren yerleşimcilerle dans ettiği görüntüler tepki çekti.

İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya giren Ben-Gvir'in yerleşimcilerle dans ettiği anlar görüntülendi.

Kudüs Valiliği, yaşananların Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükonun yeni bir ihlali olduğunu açıkladı.

1.271 YERLEŞİMCİ MESCİD-İ AKSA'YA GİRDİ

Kudüs Valiliğinin verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 1.271 yerleşimci Mescid-i Aksa Külliyesi'ne girdi.

Valilik, Ben-Gvir'in yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın da yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına öncülük ettiğini belirtti.

Açıklamada, baskınlar sırasında külliyenin doğu bölümünde Yahudiliğe ait dini ritüeller gerçekleştirildiği, toplu secde yapıldığı, yüzüstü yatıldığı, dini ilahiler söylendiği ve dans edildiği ifade edildi.

Kudüs Valiliği, Mescid-i Aksa'da dini ritüellerin açık şekilde gerçekleştirilmesinde artış yaşandığını belirterek, yerleşimcilere güvenlik koruması sağlanırken Müslümanlara yönelik kısıtlamaların artırılmasının külliyede zamansal ve mekansal bölünme oluşturma girişimine işaret ettiğini savundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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