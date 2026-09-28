Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Gramdaki kayıp 200 lirayı, onstaki kayıp ise 140 doları aşmış durumda. Peki altın fiyatları neden düşüyor? İşte detaylar...

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Spot piyasada altının ons fiyatı bugün TSİ 11.30 itibarıyla yüzde 3’ten fazla düşerek 4 bin 146 dolardan işlem görüyor. Böylece değerli metal, teknik olarak kritik eşik kabul edilen 4 bin 240 dolar desteğinin altına sarktı. Gram altın yeni haftaya 200 liradan fazla kayıpla başladı. Değerli metaldeki sert düşüşe paralel olarak gümüşün ons fiyatı da spot piyasada yüzde 5’i aşan kayıpla 61 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da değer kaybetti. Peki altın ve gümüş neden düşüyor? İşte değerli metallerde düşüşü tetikleyen 3 sebep...

PETROL FİYATLARI, TAHVİL GETİRİLERİ VE FAİZ...

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, artan tahvil getirileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin beklentiler ve yeniden tırmanışa geçen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini beslemesiyle yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

Gramda 200 liralık kayıp! Altın neden düşüyor? İşte öne çıkan 3 sebep

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ ÇIKMAZ PETROL FİYATLARINI TETİKLEDİ

Hürmüz Boğazı çevresindeki diplomatik tıkanıklık ve ABD-İran geriliminin arz güvenliğine yönelik endişeleri canlı tutmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş kaydedildi. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı yüzde 2,6 artarak 106,9 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 1,99 yükselişle 94,36 dolar seviyelerinden alıcı buldu.

"YÜKSEK FAİZ VE TAHVİL GETİRİLERİ ALTININ BELİNİ BÜKÜYOR"

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi krizin petrol fiyatlarını yukarıda tutarak küresel ölçekte enflasyon riskini artırdığına dikkati çekiyor.

Yüksek enerji maliyetlerinin ABD ekonomisindeki enflasyonist baskıyı körüklemesi, enflasyonla mücadele eden ABD Merkez Bankasını (Fed) para politikasını daha da sıkılaştırmaya sevk ediyor.

Eylül ayındaki faiz artırımının ardından finansal piyasalar, Fed’in ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz artışına daha gitme olasılığını yüzde 69 seviyesinde fiyatlamaya başladı. Tırmanışa geçen tahvil faizleri ve reel getiriler, faiz getirisi olmayan güvenli liman altını elde tutmanın fırsat maliyetini yukarı çekerek emtia piyasalarındaki çözülmeyi hızlandırıyor.

Gramda 200 liralık kayıp! Altın neden düşüyor? İşte öne çıkan 3 sebep

GÖZLER BU HAFTA AÇIKLANACAK KRİTİK ABD VERİLERİNDE

Yatırımcılar makroekonomik görünümün yönünü tayin etmek adına bu hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam göstergelerine ve Fed'in favori enflasyon ölçütü olan PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksine odaklandı.

İstihdam veya enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde güçlü gelmesi durumunda, şahin faiz beklentilerinin pekişeceği, tahvil getirilerindeki yükselişin süreceği ve altın fiyatları üzerindeki satış baskısının daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.