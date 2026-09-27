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Türkiye'den İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki: Lanetliyoruz

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Türkiye'den İsrailli grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki: Lanetliyoruz
Başlık ResmiMescid-i Aksa’da provokasyona Türkiye’den sert mesaj

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 1143 İsraillinin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya girmesine Türkiye’den peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı baskını kınarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i Şerif’in tarihi statüsünü hedef alan eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek İsrail’e "derhal son verin" çağrısında bulundu. Bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

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Filistin topraklarını gasbeden 1143 İsrailli, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin yoğun koruması altında baskın düzenledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya giren 1143 İsrailli, sabah saatlerinde avlularda dolaşarak dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.

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İsrailliler, Aksa'nın avlularına bitkisel adaklar soktu. Kudüs Valiliği, İsrail polisinin bu adakların içeri sokulmasına engel olmadığını belirterek, uygulamaların Mescid-i Aksa'da mevcut tarihi ve hukuki statükonun sürekli ihlali olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Yaşananlara Türkiye'den de sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

ÖMER ÇELİK: İSRAİL BUNA DERHAL SON VERSİN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı lanetlediklerini söyleyerek şu ifadeleri kaydetti:

"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz.

Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır.

Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz"

Ömer Çelik
Başlık ResmiÖmer Çelik

BİR TEPKİ DE BURHANETTİN DURAN'DAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı.

"Mescid-i Aksa’ya yönelik her provokasyon, Kudüs’ün tarihî ve hukuki statüsünü hedef alan kabul edilemez bir saldırıdır. İsrail işgal güçlerinin koruması altında gerçekleştirilen bu baskınları en güçlü şekilde kınıyorum" diyen Duran, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs’te gerilimi tırmandıran, kutsal mekânların mahremiyetini hiçe sayan ve bölgedeki hassas dengeleri daha da kırılgan hâle getiren bu girişimler, barış ve istikrar arayışlarına ağır zarar vermektedir.

Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.”

Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın hukukunu savunmak, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillere karşı da taşıdığımız tarihî bir sorumluluktur. Bu bilinçle, Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak İsrailliler, 2003'ten bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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