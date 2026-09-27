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Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu

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Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu
Başlık ResmiKozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu

Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınan Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamer’in adli tıp doktoru değil, Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını açıkladı.

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Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Turgay Tamer, evinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

"KOZİNOĞLU'NA MÜDAHALEDE BULUNMADI"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda yer alan bazı bilgilerin aksine Tamer’in adli tıp doktoru olmadığını, Kozinoğlu’nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını ve Kozinoğlu’na herhangi bir müdahalede bulunmadığını açıkladı.

Başsavcılık ayrıca Tamer’in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir doktorluk yapamadığını bildirdi.

Başsavcılık açıklaması şu şekilde:

"Turgay Tamer isimli şahıs, o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlunun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doktora bildirilmemiş. Dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmamıştır.

Turgay Tamer'in halihazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi. Ayrıca Pana Film direktörü İhsan Karademir isimli şahsın ifadesi alınmış olup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu
Başlık ResmiKozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, NSosyal hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında firari olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

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Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, muhabir, kameraman ve 7 sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu
Başlık ResmiKozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Eski gazeteci Osman Arslan tutuklanmış, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay ve "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu
Başlık ResmiKozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Dönemin cezaevi doktoru evinde ölü bulundu

Soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı da tutuklanmıştı.

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Ayrıca, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, "Kurtlar Vadisi" senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in tutuklandığını bildirmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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