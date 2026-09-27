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Dünya

Hintli bakan yol ortasında vatandaşı tokatladı! Ortalık bir anda karıştı

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Hintli bakan yol ortasında vatandaşı tokatladı! Ortalık bir anda karıştı
Başlık ResmiHintli Bakan Verma yol ortasında vatandaşı tokatladı!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yol çalışmalarını denetleyen Delhi Bayındırlık Bakanı Parvesh Verma, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen bir genci tokatladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler muhalefetin tepkisini çekerken, genç bakanın çalışanlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Verma ise olayın ardından yaptığı açıklamada, "Olanlar olmamalıydı" dedi

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Yeni Delhi'de yol denetimi sırasında ortalık karıştı.

Delhi Bayındırlık Bakanı Parvesh Verma, bölgedeki yol çalışmalarını incelemek üzere Puri Ring Yolu'na gitti.

Denetim sırasında Verma ile muhalefetteki Aam Aadmi Partisi (AAP) Milletvekili Jarnail Singh ve beraberindekiler arasında tartışma çıktı.

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Tartışmayı cep telefonuyla görüntüleyen ve AAP milletvekilinin sosyal medya çalışmalarını yürüttüğünü belirten Sahib Singh, Bakan Verma'nın kendisine müdahale ederek telefonu elinden aldığını ve tokat attığını açıkladı.

O anların görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine olay kısa sürede ülke gündemine taşındı.

Singh, yolun yüzeyindeki bozulmaları Bakana göstermeye çalıştığını savunarak, yaşananları şöyle anlattı:

"Bakan'a yol yüzeyinin nasıl parçalandığını gösterdim. Bu duruma dikkat çekildiğinde bakan bunu kaldıramadı; bana el kaldırdı ve adamları beni ölümle tehdit etti."

Polislerin de olay sırasında bölgede bulunduğunu belirten Singh, Bakan Verma hakkında işlem yapılmasını ve özür dilenmesini talep etti.

MUHALEFETTEN TUTUKLAMA ÇAĞRISI

Görüntülerin ardından AAP yönetimi Verma'ya ateş püskürdü. Eski Delhi Başbakanı ve AAP lideri Arvind Kejriwal, Bakanın tutuklanmasını talep ederek olayın yaşandığı bölgeyi ziyaret edeceğini açıkladı.

Kejriwal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanı tutuklayın. Yarın oraya gideceğim" ifadelerini kullandı.

AAP Delhi Başkanı Saurabh Bhardwaj da olaya tepki göstererek Verma'yı eleştirdi.

GENÇTEN ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI

Tokatlandığını söyleyen Singh, olayın bununla sınırlı kalmadığını öne sürdü. Verma'nın beraberindeki kişilerin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Singh, hukuki süreci sürdüreceklerini söyledi.

Singh ayrıca şikayette bulunduklarını ve olayla ilgili resmi işlem başlatıldığına değindi. AAP yöneticileri ise polise şikâyet verildiğini ancak FIR olarak bilinen resmi polis kaydının henüz oluşturulmadığına dikkat çekti.

HİNTLİ BAKANDAN İLK AÇIKLAMA

Tepkilerin büyümesi üzerine Parvesh Verma sosyal medya hesabından video yayımlayarak yaşananlara ilişkin kendi açıklamasını yaptı.

Verma, yol çalışmalarının denetimi sırasında AAP Milletvekili Jarnail Singh ve beraberindekilerin kendisine yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu savundu. Ailesine yönelik sözler sarf edildiğini ileri süren Verma, şu ifadeleri kullandı:

"Birisi aileme laf attığında, o durumdaki herhangi bir insan öfkeyle tepki gösterir, ben de aynısını yaptım."

Verma buna karşın yaşanan olayın doğru olmadığını kabul ederek, "Olanlar olmamalıydı" dedi.

TARTIŞMANIN MERKEZİNDE YOL ÇALIŞMALARI VAR

Verma, olayın yaşandığı bölgede yol yapım çalışmalarının günlerdir devam ettiğini belirterek çalışmaların iyi şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.

Bakan ayrıca AAP Milletvekili Jarnail Singh hakkında müteahhitle görüşme ayarlanması ve komisyon talep edildiği yönünde suçlamalarda bulundu.

AAP cephesi ise tartışmanın yol çalışmalarındaki sorunların görüntülenmesi üzerine çıktığını iddia etti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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