Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Hindistan'da Türkiye korkusu zirve yaptı! Türk donanımıyla Pakistan filosu yenileniyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hindistan'da Türkiye korkusu zirve yaptı! Türk donanımıyla Pakistan filosu yenileniyor
Fotoğraf Başlığı Hindistanda Türkiye korkusu zirve yaptı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrası Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma iş birliği dünyada ses getirirken, Hint basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Ankara'nın Pakistan'a yüzlerce silahlı dron sevk ettiğini öne süren Hindistan'da "Türkiye korkusu" zirve yaparken, Modi yönetimi artan askeri hareketlilik karşısında alarma geçti.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma iş birliği uluslararası kamuoyunda ses getirmeyi sürdürürken, Hindistan'dan dikkat çeken iddialar gelmeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmayı yakından takip eden Hint savunma kaynakları ve basını, Türkiye'nin Pakistan'a yüzlerce silahlı dron sevk ettiğini öne sürdü.

Hindistan'da Türkiye korkusu zirve yaptı! Türk donanımıyla Pakistan filosu yenileniyor
Başlık ResmiHindistan'da Türkiye korkusu zirve yaptı! Türk donanımıyla Pakistan filosu yenileniyor

HİNDİSTAN'IN BÜYÜK KORKUSU: SONGAR

Hint basınında sevkiyatın bölgedeki dengeleri etkileyebilecek nitelikte olduğu savunularak, "18 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M nakliye uçağı, İstanbul'dan Pakistan'ın insansız hava araçları operasyonları için kullandığı Murid Hava Üssü'ne 3 farklı tipte toplam 850 adet Asisguard SONGAR silahlı dron getirdi. Uzun menzilli stratejik saldırılar için tasarlanmamış olsa da 850 adetlik teslimat, sınır gözetimi ve isyanla mücadele için önemli bir sürü yeteneği sunmakta. Savunma kaynakları, Songar sistemlerinin yanı sıra, sevkiyatların gizlice gezici mühimmat, geliştirilmiş Bayraktar TB2 İHA'lar ve yapay zeka güdümlü seyir füzeleri de taşımış olabileceğinden şüpheleniyor. Yeni Mekke Savunma Paktı’nın desteğiyle Pakistan, gelişmiş Türk donanımını kullanarak insansız hava aracı filosunu hızla ve önemli ölçüde yeniden inşa ediyor. Modi yönetimi yakından takip etmek zorunda" değerlendirmesini paylaştı.

Hindistan'da Türkiye korkusu zirve yaptı! Türk donanımıyla Pakistan filosu yenileniyor
Başlık ResmiHindistan'da Türkiye korkusu zirve yaptı! Türk donanımıyla Pakistan filosu yenileniyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TAKİPTEYİZ

Öte yandan Yeni Delhi'de düzenlenen panelde Türkiye'nin öncülüğünde kurulan savunma paktının neden olduğu stratejik üstünlük karşısında köşeye sıkışan Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, anlaşmanın ağırlığını görmezden gelmeye çalışarak şu bahaneleri sıralamıştı:

"İmza sahibi ülkelerin her birinin karşı karşıya olduğu aktif askeri durumlar var; Mekke Anlaşması buna cevap olarak ne yaptı? Benim hesaplamamda her şey önemlidir, her şeyin bir ağırlığı vardır ve bazen olayların kendi seyrini izlemesi gerekir. Bana dostça davranmayan herhangi bir aktörün yaptığı her şey, elbette güvenlik hesaplamalarımda dikkate alınır."

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da üçlü ittifakın Hindistan’ın güvenlik hesapları üzerindeki etkisini kabul etti. Söz konusu anlaşmanın Yeni Delhi tarafından yakından takip edildiğini yineleyen Jaiswal, ülkesinin ulusal güvenliğine yönelik muhtemel etkilerin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini söyledi:

"Bu anlaşma söz konusu olduğunda, anlaşmanın etkilerini hem Hindistan’ın ulusal güvenliği hem de bölgesel barış ve istikrar açısından tüm boyutlarıyla inceliyoruz. Batı Asya ve çevresindeki tüm askeri ve stratejik gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."

ESKİ TÜMGENERAL BAKSHİ'DEN KÜSTAH TEHDİT

Emekli Tümgeneral Gagan Deep (GD) Bakshi, Türkiye'ye yönelik saldırgan tutumun sürdürüyor.

Mekke Anlaşmasını hedef alan Bakshi Türkiye'yi tehdit etti:

"İtifak, Suudi Arabistan'ın mali gücünü, Türkiye'nin savunma teknolojisi ve sanayisini, Pakistan'ın nükleer cephaneliğini ve insan kaynaklarını bir araya getiriyor. İttifak Hindistan için de tehdit. Çünkü Pakistan, Hindistan'ın başlıca jeopolitik rakibi. Ankara ve Riyad'dan İslamabad'a uzanan resmi bir savunma şemsiyesi, Hindistan'ın askeri planlarını önemli ölçüde karmaşıklaştırıyor. Biz vasal değiliz. Dostane ilişkilere ve savunma işbirliğine rağmen Hindistan, Washington'ın veya Tel Aviv'in dış politikası uğruna hayati çıkarlarını feda etmemeli."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EN AZ 6 ÖLÜ VAR!
EN AZ 6 ÖLÜ VAR!
Girne'de 267 kişinin bulunduğu gemisi alabora oldu
"CAN KAYBI VAR"
KKTC Ulaştırma Bakanı'ndan TGRT Haber'e açıklama
"HERKES ATLADI GİTTİ"
Gemiden kurtuldular, korku dolu saatleri anlattılar
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
KRİTİK İSİM DE YAKALANDI!
Güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
AVRUPA'NIN EN UCUZU İSTANBUL!
Londra, Paris, Zürih... İşte şehir şehir konut fiyatları
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
ŞAŞIRTAN 'ADALAR' ANALİZİ!
Marmara’daki depremlerin rotası yanlış çıktı
ZORUNLU OLACAK!
ZORUNLU OLACAK!
Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
LEAO RESMEN CİMBOM'DA!
Dev transferin maliyeti duyuruldu
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
NET '30 AĞUSTOS' MESAJI!
"Menfur planlara müsaade etmiyoruz"
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
ONU KEŞFEDEN İSİM ANLATTI!
“Gana’dan geldi, büyük bir potansiyel gördük”
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
"Durumu iyi, espri bile yapıyor!"
"BÜYÜK YETENEK AMA..."
Portekizli gazeteciler Rafael Leão’yu anlattı
O ÜLKERE DİKKAT!
O ÜLKERE DİKKAT!
Schengen vize raporunda Türkiye detayı ortalığı karıştırdı
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
500 BİN KİŞİ EMEKLİ OLDU!
BES'te fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
DEPREMZEDEYE RÜŞVET TUZAĞI!
Bayrampaşa iddianamesinde ‘Pes’ dedirten iddialar
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
'DÜŞMANIMIZI TANIYALIM'
Mücteba Hamaney Türkiye dahil birçok ülkeye seslendi!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Litresi yeniden 80 lirayı aşacak
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
ATİNA'NIN ELİ KOLU BAĞLANDI
Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
NE EŞİ NE DE ÇOCUĞU VAR!
Ünlü şarkıcının 21 milyar TL’lik mirası kime kalacak?
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
FELAKETİN ACISI DİNMİYOR!
Morglar dolup taştı, cesetler çürümeye başladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu!
Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu!
Kaydet
KKTC'deki gemi faciası sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar
KKTC'deki gemi faciası sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar
Kaydet
Antalya Manavgat’ta orman yangını! Müdahale sürüyor
Manavgat’ta orman yangını!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.