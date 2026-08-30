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Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

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Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu!
Fotoğraf Başlığı Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir

Trendyol Süper Lig'de üçüncü hafta heyecanı devam ederken futbolseverlerin gözü Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadeleye çevrildi. Ligin ilk iki haftasında istediği sonuçları alamayan Eyüpspor, taraftarı önünde sezonun ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu ise netlik kazanmaya başladı.

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Alanyaspor ilk iki maçta topladığı 4 puanın ardından İstanbul deplasmanından da puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Akdeniz temsilcisi geçen hafta Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Peki, Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

EYÜPSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Futbolseverlerin merak ettiği Eyüpspor-Alanyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli şekilde ekranlara gelecek.

Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu!
Başlık ResmiEyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

EYÜPSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada düdük hakem Cihan Aydın'da olacak.

Eyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu!
Başlık ResmiEyüpspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu!

EYÜPSPOR ALANYASPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Eyüpspor: Moldovan, Calegari, El Yamiq, Jules, Talha, Massanga, Boutobba, Sabiri, Da Costa, Michalak, Ahmed Abdullahi

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Baran Ali, Makouta, Ruan, Ibrahim, Hwang Ui Jo, Arda

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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