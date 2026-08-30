KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı'dan açıklama: Alabora olan gemideki yolcuları kurtarmaya çalışıyoruz

KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan, içerisinde 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisiyle ilgili TGRT Haber'e konuşan KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Bir yolcumuz hayatını kaybetti, kesin rakam veremeyeceğim. Yolcuları kurtarmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlamak için araştırma yapıyoruz. Denize çıkılmayacak bir hava yoktu. Şu anda olay sebebini bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan, içerisinde 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisiyle ilgili TGRT Haber'e konuşan KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Arıklı, "Bir yolcumuz hayatını kaybetti, kesin rakam veremeyeceğim. Yolcuları kurtarmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlamak için araştırma yapıyoruz. Denize çıkılmayacak bir hava yoktu. Şu anda olay sebebini bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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