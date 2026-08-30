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Girne yolcu gemisi ölü ve yaralı var mı, gemi kaç kişilik? Girne gemi kazası son durum

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Girne yolcu gemisi ölü ve yaralı var mı, gemi kaç kişilik? Girne gemi kazası son durum
Fotoğraf Başlığı Girne yolcu gemisi ölü ve yaralı var mı, gemi kaç kişilik? Girne gemi kazası son durum

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu feribotunun su alması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil güvenlik, liman yönetimi, sivil gemiler ve balıkçı teknelerinin katıldığı çalışmalar sürerken Girne gemi kazasında ölü ve yaralı olup olmadığı, feribotta kaç kişinin bulunduğu ve son durum merak ediliyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Limanı'ndan hareket eden bir yolcu feribotunda 30 Ağustos Pazar günü hareketli saatler yaşandı. Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere saat 12.30 sıralarında yola çıkan feribot, limandan ayrılmasının kısa süre ardından henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kaptanın yardım çağrısının ardından bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı.

GİRNE YOLCU GEMİSİ ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Girne açıklarında alabora olan feribottan kurtarılan yolcuların Girne Limanı'na getirilmeye başlandığı açıklandı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurtarılan kişilerin hastanelere sevk edilmek üzere limana taşındığını bildirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre geminin su almaya başlamasının ardından bazı yolcular denize atladı. Bölgedeki balıkçı tekneleri de devam eden kurtarma çalışmalarına katıldı. Olayla ilgili TGRT Haber'e konuşan Bakan Arıklı, "Bir yolcumuz hayatını kaybetti, kesin rakam veremeyeceğim. Yolcuları kurtarmaya çalışıyoruz. Ne olduğunu anlamak için araştırma yapıyoruz. Denize çıkılmayacak bir hava yoktu. Şu anda olay sebebini bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Girne yolcu gemisi ölü ve yaralı var mı, gemi kaç kişilik? Girne gemi kazası son durum
Başlık ResmiGirne yolcu gemisi ölü ve yaralı var mı, gemi kaç kişilik? Girne gemi kazası son durum

KKTC Sağlık Bakanlığı ise feribottaki yolculara müdahale edilebilmesi için hem Girne Limanı'nda hem de hastanelerde gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Devlet ve özel hastanelerde sağlık ekiplerinin hazır hale getirildiği, muhtemel ihtiyaçlara hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla kaynakların maksimum düzeyde harekete geçirildiği belirtildi. Paylaşılan son resmi bilgilerde ölü veya yaralı sayısına ilişkin kesin bir rakam açıklanmadı. Bu nedenle kurtarılan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin yapılacak yeni açıklamalar bekleniyor.

Girne yolcu gemisi ölü ve yaralı var mı, gemi kaç kişilik? Girne gemi kazası son durum
Başlık ResmiGirne yolcu gemisi ölü ve yaralı var mı, gemi kaç kişilik? Girne gemi kazası son durum

GİRNE YOLCU GEMİSİ KAÇ KİŞİLİK?

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın verdiği bilgiye göre olay sırasında feribotta 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Girne Limanı'ndan saat 12.30 sıralarında hareket eden özel firmaya ait feribot, Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru seyir halindeyken su almaya başladı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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