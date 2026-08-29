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Ekonomi

Hasat başladı! 7 dönümden 400 bin lira kazanacak

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Kütahya’da 3 yıl önce 7 dönüm alana 1.400 aronya fidanı diken Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, doğal çoğalmayla ağaç sayısını 20-25 bine çıkardı. Geçen yıl 600 kilogram ürün alan Arslan, bu yıl 1 tonun üzerinde rekolte ve kilogramda 400 lira fiyat bekliyor. Kilosu 400 TL'den 1 ton aronya 400 bin lira getiri sağlayacak.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Güldüren köyünde Ziraat Mühendisi Tunahan Arslan, 3 yıl önce aronya ekimine başladı. 2023 yılında 7 dönümlük alana 1.400 aronya fidanı diken Arslan, 600 kilogram ürün elde etti. Bu yıl ise verimin artmasıyla birlikte rekoltenin 1 tonun üzerine çıkmasını bekliyor. Aronya üretiminin yanı sıra farklı tarımsal ürünler üzerinde de çalışmalar yaptığını belirten Arslan, bahçesindeki aronya ağaçlarının sayısının doğal çoğalma nedeniyle 20-25 bin civarına ulaştığını söyledi.

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ANTİOKSİDAN VE C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN!

Aronya üretiminde ilaç kullanmadığını ve zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele ettiğini ifade eden Arslan, "Aronya, özellikle yüksek antioksidan içeren ve C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. D ve B12 vitaminleri hariç tüm vitaminlerin bulunduğu aronya, 2023 yılında Güldüren köyünde 7 dönüm alana bin 400 fidan dikmemle üretime başladım. Fındık ağacı gibi çoğaldığı için şu an bahçemde 20-25 bin dolaylarında aronya ağacı var" dedi.

Hasat başladı! 7 dönümden 400 bin lira kazanacak
Başlık ResmiHasat başladı! 7 dönümden 400 bin lira kazanacak

"BU YIL KİLOSUNU 400 TL'DEN SATMAYI UMUYORUM"

Geçen yıl aronya ürününün kilogramını 300 TL'den sattığını belirten Arslan, bu yıl ise kilogram fiyatının 400 TL olmasını beklediğini dile getirdi. Arslan, "Geçen yıl 600 kilogram ürün elde etmiştim, bu yıl bir tondan fazla ürün bekliyorum. Aronya meyvesini genelde şeker, kolesterol ve kanser hastalarına satış yaptığım için ürünlerimde ilaç kullanmıyorum. Zararlılarla doğal yöntemlerle mücadele ediyorum" diye konuştu.

Hasat başladı! 7 dönümden 400 bin lira kazanacak
Başlık ResmiHasat başladı! 7 dönümden 400 bin lira kazanacak

"HEDEFİM ARONYA BAHÇESİNİ BÜYÜTMEK"

Devlet desteğinden yararlanarak üretim alanını genişletmek istediğini ifade eden Arslan, farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalarının da bulunduğunu belirterek, "Devlet desteğiyle aronya bahçemi daha da genişletmek istiyorum. Ayrıca salep ve safran gibi değişik ürünler yetiştirmeye yönelik çalışmalarım da var" ifadelerini kullandı.

Hasat başladı! 7 dönümden 400 bin lira kazanacak
Başlık ResmiHasat başladı! 7 dönümden 400 bin lira kazanacak
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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