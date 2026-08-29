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Ekonomi

Değeri 1.2 milyar doları aştı! İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması

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Değeri 1.2 milyar doları aştı! İşte Türkiye'nin ilk unicorn mobil uygulaması
Fotoğraf Başlığı Değeri 1.2 milyar doları aştı! İşte Türkiyenin ilk unicorn mobil uygulaması

Ticaret Bakanlığı tarafından e-Turquality Programı kapsamında desteklenen HubX markası, önemli bir başarıya imza attı. 1.2 milyar dolar değerlemeyi aşan HubX, mobil uygulama alanında Türkiye'nin ilk 'unicorn'u oldu.

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Bilişim sektörüne yönelik desteklerin meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin yeni bir unicorn'u daha oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüksek katma değere sahip hizmet sektörlerinin desteklendiği ve bilişim sektöründe hizmet ihracatının her geçen gün arttığı belirtildi. İnovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel markaların oluşturulması amacıyla e-Turquality Programı'nın etkili şekilde yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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"TÜRKİYE'NİN MOBİL UYGULAMA ALANINDA İLK UNICORN ŞİRKETİ"

"e-Turquality Programı bünyesinde desteklenen HubX markası, aldığı 75 milyon dolar tutarındaki yatırımla 1 milyar 275 milyon dolar değerlemeye ulaşarak, Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki ilk unicorn şirketi oldu. Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan bilişim sektöründeki hizmet ihracatımız 2012'de 432 milyon dolar seviyesindeyken 2025'te 5,5 milyar dolara yükseldi."

Açıklamada, katma değeri yüksek sektörler arasında yer alan bilişim sektörünün, gerek diğer tüm sektörleri dönüştürücü etkisi, gerekse hizmet ihracatı açısından taşıdığı büyük potansiyel nedeniyle önemle ele alındığı belirtilerek, 2012'den itibaren hizmetler ihracatına sağlanan desteklerin, hizmet sektörlerinin küresel başarısında önemli rol oynadığı bildirildi.

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BİLİŞİM HİZMETLERİNDE İHRACAT 10 KATTAN FAZLA ARTTI

Destek programlarının başladığı 2012'den bu yana bilişim hizmetleri alanındaki ihracatta 10 kattan fazla artış sağlandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilişim sektörümüzün en önemli bileşenlerinden biri olan yazılım, mobil uygulama ve dijital oyun sektöründeki ihracatçılarımız da son dönemde büyük başarılara imza attı. Bakanlığımızca desteklenen bir Türk teknoloji şirketinin 'unicorn' statüsüne ulaşması, bilişim ve yazılım sektörümüzün küresel rekabet gücü, yüksek katma değerli hizmet ihracatı ve Türkiye'den dünya çapında teknoloji markaları çıkarılması hedefleri bakımından önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir."

UNICORN NE DEMEK?

Girişimcilik ve finans dünyasında unicorn olmak, bir şirketin piyasa değerinin 1 milyar doların üzerine çıkması anlamına gelir. Bu terim, efsanevi tek boynuzlu atların çok nadir olması gibi, bu ölçeğe ulaşan girişimlerin de çok az bulunmasından dolayı seçilmiştir. 10 milyar dolar seviyesine ulaşan girişimler ise 'Deacorn' olarak ifade edilmektedir.

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E-TURQUALITY NEDİR?

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve yazılım, oyun, mobil uygulama, dijital hizmet ile bilişim alanındaki Türk şirketlerinin küresel pazarlarda marka olmasını ve hizmet ihracatını artırmasını amaçlayan bir devlet destek programıdır

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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