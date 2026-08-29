İmzalar atıldı! Trump "Dünya tarihinin en büyük anlaşması" diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını açıkladı. Trump, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin de büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını belirtti.

"DÜNYA TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL ANLAŞMASI"

ABD'nin, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını aktaran Trump, "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!" ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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