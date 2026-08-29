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Ekonomi

Seçim yarışı başladı! Ender Yılmaz, İSO başkanlığına aday olduğunu açıkladı

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Seçim yarışı başladı! Ender Yılmaz, İSO başkanlığına aday olduğunu açıkladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Ender Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıkladı.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Yılmaz, seçmen listelerinin 2 Ekim’de İlçe Seçim Kuruluna sunulmasının ardından, 26 Ekim’de meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçileceğini söyledi. 3 Kasım’da da yönetim kurulu ve başkanlık seçiminin gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

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Yılmaz, İSO Meclis Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca çok sayıda sanayiciyle bir araya geldiğini belirterek “Büyük işletmelerimizi de dinledim, henüz yolun başındaki girişimcilerimizi de… Onlarca ülkeye ihracat yapan kuruluşlarımızla da konuştum, işletmesini ayakta tutabilmek için büyük fedakârlıklar yapan KOBİ’lerimizle de… Dolayısıyla bu karar, bir toplantı odasında, masa başında verilmedi. Bu karar; fabrika sahalarında, üretim hatlarının başında, ihracat pazarlarını kaybetmemek için mücadele eden sanayicilerimizin yanında olgunlaştı” diye konuştu.

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Önümüzdeki dönemin Türkiye sanayisi için fırsatlar kadar zorlukların da bol olduğu bir dönem olacağına işaret eden Ender Yılmaz “Bu zorlu süreçte İSO’nun daha güçlü, daha birleştirici ve daha vizyoner bir liderliğe ihtiyacı var. Çünkü dünyanın çoklu krizler ve belirsizliklerle dolu olduğu kritik bir dönemdeyiz. Ve böyle bir ortamda hem küresel düzeyde hem de ülkemizde başta üretim hayatı olmak üzere birçok alan değişimin meydan okumasıyla karşı karşıya. İşte bu noktada iş birliği kültürünün, birlikte başarma anlayışının, sinerji oluşturmanın önemine dikkat çekmek istiyorum. Kutuplaşmalar, ayrışmalar hem ülkeler hem kurumlar hem de insan toplulukları için bu dönemde olumlu bir sonuç ortaya çıkarmaz. Ben ve ekibim zamanın ruhunu, dünyanın gidişatını dikkate alarak; iş birliği ve diyaloğa her zaman önem vereceğiz. Amacımız, İSO’yu sadece sorunları konuşan değil, çözüm üreten ve geleceği inşa eden bir kurum hâline getirmektir” ifadelerini kullandı.

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