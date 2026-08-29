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CHP liderinin ilk durağı İzmir! Kılıçdaroğlu “Şehir Buluşmaları”na başlıyor

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CHP liderinin ilk durağı İzmir! Kılıçdaroğlu “Şehir Buluşmaları”na başlıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Şehir Buluşmaları” programıyla sahaya iniyor. İlk adresi ise İzmir olacak...

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarına verdiği “CHP'den ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz, kısır tartışmaları değil, ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık” mesajının ardından il ziyaretlerinin yanı sıra tematik “Şehir Buluşmaları” programına başlıyor.

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İLK ADRESİ İZMİR

Milli Şuur, Güçlü Türkiye için Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek programın ilk adresi İzmir olacak. 2 Eylül Çarşamba günü İzmir’e gidecek olan Kılıçdaroğlu’nun ilk şehir buluşmasının konusunun, adalet arayışındaki mağdur aileler olacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun İzmir programında sorun ve talepleri doğrudan dinleyeceği belirtildi.

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HER TOPLANTININ FARKLI KONUSU OLACAK

Her ay bir ilde gerçekleştirilecek buluşmaların her birinin farklı bir temaya odaklanacağı belirtildi. CHP kurmayları, programın içeriğine ilişkin, “Her toplantının bir konusu olacak. Başka ilde terörsüz Türkiye, başka ilde ekonomi, başka ilde tarım işçileri, başka ilde barınma sorunu gibi konularla toplantılar yapılacak” ifadelerini kullandı.

SEÇİM BEYANNAMESİ İÇİN VERİ TOPLANACAK

Şehir buluşmalarında parti teşkilatlarıyla değil, konu başlıklarıyla bağlantılı vatandaşlar, meslek grupları ve sivil toplum temsilcileriyle temas kurulması planlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun şehir buluşmalarıyla sahadan elde edilecek veriler doğrultusunda hem seçim beyannamesinin hem de yeni parti programının hazırlanacağı öğrenildi.

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