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Dünya

Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı: Suriye’de Kürtçe eğitim

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Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı: Suriye’de Kürtçe eğitim
Fotoğraf Başlığı Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı: Suriye’de Kürtçe eğitim

Suriye’de, nüfusun büyük bölümünü Kürtlerin oluşturduğu bölgelerdeki devlet okulları ile özel okullarda Kürtçe eğitim verilecek.

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Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Kürt vatandaşların nüfusun kayda değer bölümünü oluşturduğu bölgelerdeki devlet okulları ile özel okullarda Kürtçenin okutulmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlığın yayımladığı karara göre Kürtçe, söz konusu bölgelerde “ulusal dil” olarak eğitim müfredatına dâhil edilecek.

Kürtçe eğitimi, tüm eğitim kademelerinde haftada 3 ders saati verilecek. Öğrenciler Kürtçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce de eğitim alacak. Kürtçe dersinden alınan not, öğrencinin nihai not toplamına dahil edilecek. Bunun yanı sıra haftada bir ders saati “etkinlikler” dersi okutulacak.

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Kararda, geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemenin yürürlüğe girmesini takip eden ilk eğitim-öğretim yılında öğrencilere sosyal bilgiler, tarih, coğrafya ve felsefe derslerini Arapça veya Kürtçe alma seçeneği tanındı.

Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı: Suriye’de Kürtçe eğitim
Başlık ResmiEğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı: Suriye’de Kürtçe eğitim

Bu uygulamanın yalnızca söz konusu eğitim-öğretim yılı için geçerli olacağı belirtildi. Eğitim Müfredatlarını Geliştirme Ulusal Merkezinin, tüm eğitim kademeleri için Kürtçe dersine ilişkin müfredatları hazırlayacağı, etkinlikler dersinin de onaylı kılavuza uygun şekilde Kürtçeye çevrileceği kaydedildi.

ÖĞRETMENLERE SINAV

Karara göre Kürtçe derslerinin okutulması için gerekli eğitim ve öğretim kadroları, mevcut personel arasından veya dışarıdan yapılacak görevlendirmelerle karşılanacak. Üniversite veya öğretmen yetiştirme enstitüsü mezunu olup Kürtçe bilenler öğretmen olarak görevlendirilebilecek. İhtiyaç hâlinde Kürtçe bilen lise mezunlarının da görevlendirilebileceği belirtildi.

Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı: Suriye’de Kürtçe eğitim
Başlık ResmiEğitim Bakanlığı yeni müfredatı açıkladı: Suriye’de Kürtçe eğitim
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TARİHÎ DÖNÜŞÜM

Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Abdurrahman Türko, düzenlemenin tarihî bir dönüşüm niteliği taşıdığını ve yeni Suriye’nin vatandaşlık anlayışını güçlendirdiğini söyledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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