Nepal’de sel felaketinin ardından akılalmaz tuzak! Hükümetten Meta ve TikTok'a çağrı: Acilen kaldırın

Nepal’in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde yaşanan sel felaketi can kayıpları ve yıkımla mücadele sürerken, sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler ve paylaşımlar yeni bir skandalı gündeme getirdi. Yapay zekâyla üretilen sahte felaket görüntüleri ile sahte bağış QR kodlarının yayılması üzerine Nepal hükümeti, Meta ve TikTok’tan harekete geçmelerini istedi.

Nepal'de Rasuwa bölgesini felakete sürükleyen 26 Ağustos'taki sel afetinde bilanço ağırlaşmaya devam ederken sosyal medyada türeyen fırsatçılar tepkilerin odağına yerleşti.

The Kathmandu Post'un haberine göre, hükümet yetkilileri sel felaketinin ardından sosyal medyada yayılan sahte içeriklere ilişkin Meta ve TikTok'un Nepal temsilcileriyle görüştü.

Nepal’de sel felaketinin ardından akılalmaz tuzak! Hükümetten Meta ve TikToka çağrı: Acilen kaldırın

HÜKÜMETTEN META VE TİKTOK’A ÇAĞRI

Nepal hükümeti, söz konusu teknoloji devlerinden kamuoyunu yanıltabilecek, yardım çalışmalarını aksatabilecek veya hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı üzüntüyü artırabilecek içeriklere karşı daha hızlı önlem alınmasını talep etti.

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Nepal’de sel felaketinin ardından akılalmaz tuzak! Hükümetten Meta ve TikToka çağrı: Acilen kaldırın

Nepal Telekomünikasyon Kurumu (NTA) Direktörü Bijay Kumar Roy, sakıncalı ve yanıltıcı içeriklerin bildirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede kaldırılmasının talep edildiğini belirtti.

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Nepal’de sel felaketinin ardından akılalmaz tuzak! Hükümetten Meta ve TikToka çağrı: Acilen kaldırın

Sosyal medya platformlarıyla doğrudan koordinasyonun önem taşıdığına işaret eden Roy, "Hükümet, TikTok ve Meta'ya yanlış içeriklerin yayınlanır yayınlanmaz otomatik olarak engellenmesi için algoritmalarını proaktif hale getirmeleri konusunda çağrıda bulundu" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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