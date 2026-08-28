AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için “teknik tarih düzenlemesi” yapılabileceğini belirtirken, “Şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire yok” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında düzenlenen “Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye” programının hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” süreci, ekonomi programı, AK Parti’nin saha çalışmaları ve erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, önümüzdeki dönemde parti teşkilatlarının geniş kapsamlı şekilde sahada olacağını söyledi.

AK Parti’den Erdoğanın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir

“TÜM KADRO SAHADA OLACAK”

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kabine üyelerinden milletvekillerine, belediye başkanlarından il ve ilçe teşkilatlarına, mahalle ve köy temsilcilerine kadar parti kadrolarının vatandaşlarla bir araya geleceğini belirten Büyükgümüş, eylül ayı boyunca çalışmaların Türkiye genelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Büyükgümüş, “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen aşamanın ve ekonomi programının ulaştığı noktanın da vatandaşlarla yapılacak görüşmelerde ele alınacağını söyledi.

Sahadan gelen eleştiri, öneri ve taleplerin parti yönetimine aktarılacağını belirten Büyükgümüş, AK Parti’nin siyasetinin merkezinde milletin bulunduğunu vurguladı.

AK Parti’den Erdoğanın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE DESTEK OY ORANIMIZIN ÜZERİNDE”

Büyükgümüş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yapılan kamuoyu araştırmalarına da değindi.

Sürece yönelik toplumsal desteği düzenli olarak ölçtüklerini söyleyen Büyükgümüş, vatandaşların sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine yönelik farklı görüşleri bulunduğunu ancak genel desteğin yüksek olduğunu savundu.

Büyükgümüş, “Çok uzunca bir süredir özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ başlığında yürüttüğümüz çalışmalara Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’den Erdoğanın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir

“KONUŞUP ÇÖZEMEYECEĞİMİZ MESELE YOK”

Siyasi partiler arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye’nin temel meselelerinin siyaset zemininde çözülebileceğini belirten Büyükgümüş, TBMM’de yapılan görüşmelere dikkat çekti.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un 467 “evet” oyuyla kabul edilmesini örnek gösteren Büyükgümüş, “Ne kadar birbirimize zıt da olsak ortak bir konuyu ele alıp, tartışıp, konuşup siyaseten çözemeyeceğimiz Türkiye’de hiçbir meselemiz yok” dedi.

AK Parti’den Erdoğanın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA CEVAP

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de erken seçim tartışmaları oldu.

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemdeki programlarını hatırlatarak miting takvimi ve erken seçim ihtimalini sorması üzerine Büyükgümüş, AK Parti’nin çalışmalarını seçim takvimine göre yürütmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Ağustos’ta Ankara’da, 25 Ağustos’ta Ahlat’ta ve 26 Ağustos’ta Malazgirt’te vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Büyükgümüş, benzer programların devam edeceğini söyledi.

“SEÇİM VARMIŞ, YOKMUŞ DİYE ÇALIŞMIYORUZ”

AK Parti teşkilatlarının sürekli sahada olduğunu ifade eden Büyükgümüş, erken seçim ihtimaline ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz seçim varmış, yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz.”

Büyükgümüş, parti teşkilatlarının seçim dönemleriyle sınırlı olmayan bir saha çalışması yürüttüğünü ve Türkiye genelindeki vatandaş buluşmalarının bu anlayışın bir parçası olduğunu söyledi.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI İÇİN “TEKNİK TARİH DÜZENLEMESİ” MESAJI

Büyükgümüş’ün açıklamalarında en dikkat çeken ifadelerden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin oldu.

Erdoğan’ın adaylığı için gerekmesi halinde seçim tarihine ilişkin teknik bir düzenleme yapılabileceğini söyleyen Büyükgümüş, bunun dışında erken seçimin AK Parti’nin gündeminde bulunmadığını ifade etti.

Büyükgümüş şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir, onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.”

AK Parti’den Erdoğanın adaylığıyla ilgili açıklama: Teknik tarih düzenlemesi yapılabilir

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI EYLÜL BOYUNCA SÜRECEK

AK Parti’nin önümüzdeki dönemde saha faaliyetlerini artıracağını belirten Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında esnaf, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gaziler, gençler ve kadınlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Eylül ayı boyunca bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının farklı illerde vatandaşlarla buluşacağını ifade eden Büyükgümüş, bu görüşmelerden elde edilen değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını ve politika çalışmalarında dikkate alınacağını belirtti.

Büyükgümüş, erken seçim tartışmalarına rağmen AK Parti’nin mevcut gündeminin “Terörsüz Türkiye”, ekonomi programı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürmek olduğunu vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası