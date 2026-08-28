Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TL'yi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TL'yi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu
Fotoğraf Başlığı Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Otomobil sahibi olma hayaliyle yarışmaya katılan 26 yaşındaki Gözde Aksoy, babasının görüntülü bağlantıyla programa katılmasıyla gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük ödülleri birer birer kaybeden genç yarışmacı, finalde 14 numaralı kutusundan çıkan parayla yarışmadan ayrıldı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Televizyon ekranlarının unutulmaz yarışma programlarından "Var Mısın Yok Musun"un 34. bölümü, sevilen sunucu Esra Erol'un doğal ve samimi anlatımıyla atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

OTOMOBİL ALMA HAYALİ KURUYORDU

Programın 34. bölümünde yarışan isim 26 yaşındaki Gözde Aksoy oldu. Küçük yaşlardan bu yana kendi otomobiline sahip olmanın hayalini kuran Gözde, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek amacıyla yarışmada büyük ödülün peşine düştü.

Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

5 MİLYON TL'LİK KUTU AÇILINCA YIKILDI

Yarışmaya 14 numaralı kutuyla başlayan Gözde, ilk turlarda yüksek miktardaki ödüllerin büyük bölümünü oyunda tutmayı başardı. Ancak 3. turda 5 milyon TL'lik kutunun açılması genç yarışmacıyı büyük bir üzüntüye uğrattı. Gözde, yarışma boyunca yaşadığı heyecan ve duygusal anlarla da dikkat çekti.

BABASININ SÜRPRİZİ DUYGULANDIRDI

Babasının görüntülü bağlantıyla programa katılmasıyla duygusal anlar yaşayan Gözde, gözyaşlarını tutamadı. İlerleyen dakikalarda annesi ve abisinin de görüntülü bağlantıyla yayına katılması, genç yarışmacıya moral oldu. Trabzon'a olan sevgisini ve tutkusunu sık sık dile getiren Gözde, stüdyoda kolbastı oynayarak programa renkli anlar da yaşattı.

Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

TEKLİFLERİ BİR BİR REDDETTİ

5. turda 10 TL ve 50 bin TL'lik mavi kutuları açtıran Gözde, hemen ardından 5 milyon TL değerindeki ikinci büyük ödülü de kaybetti. Büyük ödüllerin birer birer oyundan çıkmasına rağmen yarışmaya devam eden Gözde, bankadan gelen 290 bin TL'lik teklifi geri çevirerek şansını sürdürdü.

6. turda 500 TL ve 1 TL'lik kutuları açtıran Gözde, bu hamlesiyle ödül tablosunu yeniden kendi lehine çevirmeyi başardı. Bankanın teklifini 585 bin TL'ye yükseltmesinin ardından da kararını değiştirmeyen Gözde, "yokum" diyerek teklifi reddetti ve büyük ödül umudunu son tura taşıdı.

Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

KENDİ KUTUSUNA GİTTİ

Final turunda 3 milyon TL ve 500 bin TL'lik kutuların açılmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Gözde, oyunun sonunda bankanın karşısına çıkardığı son teklifle karşı karşıya kaldı. Bankadan gelen 11 bin TL'lik teklifi de kabul etmeyen genç yarışmacı, tüm şansını kendi seçtiği 14 numaralı kutuya bıraktı.

25 BİN TL'YLE AYRILDI

Büyük heyecanla kutusunun açılmasını bekleyen Gözde'nin 14 numaralı kutusundan ise 25 bin TL çıktı. Böylece kendi otomobiline sahip olma hayaliyle yarışmaya katılan Gözde Aksoy, programdan 25 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
ADLİ TIP NİYE GİZLEDİ?
Videoyu vermemek için direndiler
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
O İLLERDEKİ SON FİYATLAR!
Kiralara tayin ve üniversite ayarı
ÖLÜ SAYISI 450'Yİ AŞTI
ÖLÜ SAYISI 450'Yİ AŞTI
Taş üstünde taş kalmadı! Felaketin bilançosu ağırlaşıyor
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
STRATEJİK TOKAT YEDİ!
İsrail, Türkiye ile anlaşmaya çalışıyor
İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!
İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ!
Trabzonspor'dan apar topar açıklama geldi
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
GÜMÜŞTE BU YIL BİR İLK!
‘Gri metal’de şampiyon fonlar belli oldu
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
5'İ BİRDEN KULÜPSÜZ KALDI
G.Saray'da tarihi Devler Ligi maçının kahramanları
BİNGÖL'DE KATLİAM GİBİ KAZA!
BİNGÖL'DE KATLİAM GİBİ KAZA!
Araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
ÇANTA 2.500 TL’YE DOLACAK
Kırtasiyelerde alışveriş anlayışı değişiyor
ÖĞRENCİLER HEDEFTE!
ÖĞRENCİLER HEDEFTE!
Burs ararken şüpheli olmayın
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİ!
İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİSİ!
10 ile sarı kodlu uyarı yapıldı
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
Oppong bitti, Puerta sırada!
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
ESNAFA KREDİ MÜJDESİ
Vergi ve SGK borcu olan da yararlanabilecek
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
Uyuyan dev uyanıyor...
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
KİRACIYA DÖNÜŞÜM TUZAĞI!
Hem yüzde 80 zam hem yıkılacak bina
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
BİNLERCE HESAP KAPATILDI
Sosyal medya yargısına son!
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
Trabzonspor 9 kişi kaldı, Avrupa Ligi'ne veda etti
İTİRAF ETTİLER!
İTİRAF ETTİLER!
VIP listeye daire kıyağı
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
Kartal, Avrupa'ya geri döndü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzmir Manifest konseri iptal mi? Manifestival yapılacak mı? Konser programında son durum
İzmir Manifest konseri iptal mi? Manifestival yapılacak mı?
Kaydet
Bingöl'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Bingöl'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Kaydet
Kastamonu açıklarında ticari gemi batma tehlikesi geçirdi: Mürettebat tahliye edildi
Kastamonu açıklarında ticari gemi batma tehlikesi geçirdi: Mürettebat tahliye edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.