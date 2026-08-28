Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TL'yi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Otomobil sahibi olma hayaliyle yarışmaya katılan 26 yaşındaki Gözde Aksoy, babasının görüntülü bağlantıyla programa katılmasıyla gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük ödülleri birer birer kaybeden genç yarışmacı, finalde 14 numaralı kutusundan çıkan parayla yarışmadan ayrıldı.

Televizyon ekranlarının unutulmaz yarışma programlarından "Var Mısın Yok Musun"un 34. bölümü, sevilen sunucu Esra Erol'un doğal ve samimi anlatımıyla atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

OTOMOBİL ALMA HAYALİ KURUYORDU

Programın 34. bölümünde yarışan isim 26 yaşındaki Gözde Aksoy oldu. Küçük yaşlardan bu yana kendi otomobiline sahip olmanın hayalini kuran Gözde, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek amacıyla yarışmada büyük ödülün peşine düştü.

Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

5 MİLYON TL'LİK KUTU AÇILINCA YIKILDI

Yarışmaya 14 numaralı kutuyla başlayan Gözde, ilk turlarda yüksek miktardaki ödüllerin büyük bölümünü oyunda tutmayı başardı. Ancak 3. turda 5 milyon TL'lik kutunun açılması genç yarışmacıyı büyük bir üzüntüye uğrattı. Gözde, yarışma boyunca yaşadığı heyecan ve duygusal anlarla da dikkat çekti.

BABASININ SÜRPRİZİ DUYGULANDIRDI

Babasının görüntülü bağlantıyla programa katılmasıyla duygusal anlar yaşayan Gözde, gözyaşlarını tutamadı. İlerleyen dakikalarda annesi ve abisinin de görüntülü bağlantıyla yayına katılması, genç yarışmacıya moral oldu. Trabzon'a olan sevgisini ve tutkusunu sık sık dile getiren Gözde, stüdyoda kolbastı oynayarak programa renkli anlar da yaşattı.

Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

TEKLİFLERİ BİR BİR REDDETTİ

5. turda 10 TL ve 50 bin TL'lik mavi kutuları açtıran Gözde, hemen ardından 5 milyon TL değerindeki ikinci büyük ödülü de kaybetti. Büyük ödüllerin birer birer oyundan çıkmasına rağmen yarışmaya devam eden Gözde, bankadan gelen 290 bin TL'lik teklifi geri çevirerek şansını sürdürdü.

6. turda 500 TL ve 1 TL'lik kutuları açtıran Gözde, bu hamlesiyle ödül tablosunu yeniden kendi lehine çevirmeyi başardı. Bankanın teklifini 585 bin TL'ye yükseltmesinin ardından da kararını değiştirmeyen Gözde, "yokum" diyerek teklifi reddetti ve büyük ödül umudunu son tura taşıdı.

Var Mısın Yok Musun’da 585 bin TLyi reddetti! Kutusundan çıkanla gözyaşları sel oldu

KENDİ KUTUSUNA GİTTİ

Final turunda 3 milyon TL ve 500 bin TL'lik kutuların açılmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Gözde, oyunun sonunda bankanın karşısına çıkardığı son teklifle karşı karşıya kaldı. Bankadan gelen 11 bin TL'lik teklifi de kabul etmeyen genç yarışmacı, tüm şansını kendi seçtiği 14 numaralı kutuya bıraktı.

25 BİN TL'YLE AYRILDI

Büyük heyecanla kutusunun açılmasını bekleyen Gözde'nin 14 numaralı kutusundan ise 25 bin TL çıktı. Böylece kendi otomobiline sahip olma hayaliyle yarışmaya katılan Gözde Aksoy, programdan 25 bin TL'lik ödülle ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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