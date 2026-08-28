Sahte kurum sayfaları ve WhatsApp üzerinden “burs” vaadiyle kişisel bilgileri toplayan dolandırıcılar öğrencileri hedef alıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, farkında olmadan bir suç zincirine dâhil olup “şüpheli” konumuna düşülmemesi uyarısı yaptı.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler burs arayışına girerken, dolandırıcılar da işbaşına geçti. Gerçek kurum ve vakıfların isim, logo ve formlarını taklit ederek “burs kazandınız” vaadiyle öğrencileri ağlarına düşüren dolandırıcılar; kimlik, IBAN, e-Devlet ve banka bilgilerini ele geçiriyor.

WhatsApp üzerinden iletişime geçilerek “hesap doğrulaması” adı altında para talep ediliyor ya da yasa dışı uygulamalar indiriliyor.

SUÇ ZİNCİRİNE SÜRÜKLÜYORLAR

Konuyu gazetemize değerlendiren Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırılan öğrencilerin farkında olmadan kara para aklama veya yasa dışı bahis gibi suç zincirlerine dâhil edilebileceğini vurguladı. Elektronik para kuruluşlarında açtırılan hesaplar sebebiyle soruşturmalarda doğrudan öğrenci adının öne çıktığını belirten Kırık, “Ben kandırıldım” savunmasının tek başına yeterli olmayacağını vurguladı.

Dolandırıcılar, öğrencileri adım adım ağlarına düşürüyor: Burs ararken şüpheli olmayın

Süreçte IP kayıtları ve para transferleri gibi dijital delillerin hayati önem taşıdığını kaydeden Kırık, hiçbir resmî kurumun WhatsApp üzerinden belge veya para talep etmeyeceğinin altını çizdi.

Mağduriyet yaşayan öğrencilerin izlemesi gereken hukuki adımlara değinen Prof. Dr. Kırık şöyle konuştu:

Olayı yalnızca sosyal medyada paylaşmak ya da “Sorumlu değilim” şeklinde açıklama yapılması hukuki açıdan yeterli bir koruma sağlamaz. Vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına veya Emniyet’in Siber Suçlarla Mücadele birimlerine başvurularak dijital delillerin erkenden güvence altına alınması gerek.

Dolandırıcılar, öğrencileri adım adım ağlarına düşürüyor: Burs ararken şüpheli olmayın

MAĞDURLAR ANLATTI: DEVLET KURUMUNUN RESMÎ SAYFASI SANIP GÜVENDİM

Dolandırıcıların tuzağına düşen gençler yaşadıkları mağduriyetleri şikâyet sitelerinde yazdı. Sahte devlet hesabı üzerinden ağa düşürülen 18 yaşındaki A.D., “Üniversiteyi kazandım. Instagram’da ‘GSB Gençiz Biz’ adını taşıyan hesabı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmî sayfası sanıp forma bilgilerimi girdim.

Dolandırıcılar, öğrencileri adım adım ağlarına düşürüyor: Burs ararken şüpheli olmayın

Günler sonra arayıp başvurumun onaylandığını, burs aktarımı için elektronik para kuruluşundan hesap açmam gerektiğini söylediler. Hesabı açıp bilgileri gönderdim. Şüphelenip aradığımda ulaşamadım. E-posta ve telefonuma gelen mesajlardan dolandırıldığımı anlayınca hesabı iptal edip savcılığa başvurdum. Neyle karşı karşıya kalacağımı bilmiyorum” dedi.

WhatsApp üzerinden tuzağa çekilen 19 yaşındaki F.G.E. ise “Vakıf mesajını görünce heyecanlandım, formu doldurdum. WhatsApp’tan yurt dışı numarasıyla arayıp ‘Hesap doğrulaması için 105 TL atacağız, 100 TL’sini geri gönderin’ dediler. Parayı gönderince dolandırıldığımı anladım ama IBAN, kimlik ve telefon bilgilerimi çoktan vermiştim” diye konuştu.

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