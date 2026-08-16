Sokak röportajlarıyla sosyal medyada içerik üreten iki kuzen dolandırıcıların ağına takıldı. Sahtekarlar videolardaki sesleri yapay zeka ile değiştirerek yatırımcıları kandırdı. İşte o akıl almaz tuzağın tüm detayları...

Sokak röportajları yaparak sosyal medyada içerik üreten kuzenler Mesut Yılmaz ve Abdurrahman Tırınk, kendi görüntülerinin yapay zeka kullanılarak değiştirilip dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Kuzenler, gelen uyarı mesajlarının ardından görüntülerinin farklı bir içerikle karşılarına çıktığını fark etti.

Dolandırıcılardan 'sokak röportajlı' tuzak! Milyonlarca kişi o videoyu izledi

KİŞİLER AYNI, KONU FARKLI

İddiaya göre dolandırıcılar, kuzenlerin gerçek röportaj görüntülerini yapay zekayla değiştirerek yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi gösterdi. Görüntülerde kişiler aynı kalırken röportajın konusu tamamen farklı hale getirildi. Sahte videonun, kuzenlerin sosyal medyadaki güvenilirliğinden yararlanılarak insanları dolandırmak amacıyla hazırlandığı öne sürüldü.

Yaşananlara tepki gösteren kuzenler, videodaki yatırım tavsiyesinin kendilerine ait olmadığını belirtti. Kuzenler, "Bir yatırım şirketine yatırım yapmalarını tavsiyede bulunuyoruz biz. Ama öyle bir şey yok" diyerek görüntülerin sahte olduğunu ifade etti.

"BU BEDDUANIN ALTINDAN KALKAMAM"

Show Haber'in haberine göre sahte videonun kısa sürede 10 milyon görüntülenmeyi aştığını belirten kuzenler, bu durum nedeniyle mağduriyet yaşanmış olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. Kuzenler, "Bu şekilde belki mağdur olan insanlar var şu anda. Ben bu bedduaların altından kalkamam" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte içeriklere karşı takipçilerini uyaran içerik üreticileri, görüntülerin nasıl ve kimler tarafından değiştirildiğinin ortaya çıkarılmasını istedi. Kuzenler, "IP adreslerine mi giriyorlar? Nasıl buluyorlarsa derhal bulunmasını istiyorum ben" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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