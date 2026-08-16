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Yaşam

Dolandırıcıların 2 buçuk milyon liralık tuzağı! Sabaha kadar uyutmadılar, cenazeye bile göndermediler

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Dolandırıcıların 2 buçuk milyon liralık tuzağı! Sabaha kadar uyutmadılar, cenazeye bile göndermediler

Eskişehir’de 64 yaşındaki Suna Sakarya, kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıların “kimliğiniz kuyumcu dolandırıcılığına karıştı” yalanına inanarak 2,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını teslim etti. Saatlerce psikolojik baskı altında tutulan Sakarya, şüphelilerin evini de sattırmaya çalışması üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

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Tepebaşı ilçesi Londra Sokak'taki ikametinde yaşayan 64 yaşındaki Suna Sakarya'yı telefonla arayan şahıslar, ellerinde üzerinde başka bir fotoğraf bulunan T.C. kimlik kartının olduğunu ve adının kuyumcu dolandırıcılığına karıştığını iddia etti. Telefondaki şahısların 'operasyon yapıyoruz' yalanına inanan Sakarya, saatlerce telefon hattı açık tutularak baskı altında bırakıldı. Sabaha karşı saat 04.30 sıralarında eve gelen 20 yaşlarındaki şüpheliye 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın ve çeşitli ziynet eşyalarını teslim eden yaşlı kadın, dolandırıcıların bu kez de 3 milyon lira değerindeki evini 2,5 milyon liraya sattırmaya çalışması üzerine durumdan şüphelendi.

Oğlunun ve kendisinin tutuklanacağı tehditleri üzerine dolandırıldığını anlayarak karakola başvuran Sakarya'nın birikimleri yok olurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Dolandırıcıların 2 buçuk milyon liralık tuzağı! Sabaha kadar uyutmadılar, cenazeye bile göndermediler
Başlık ResmiDolandırıcıların 2 buçuk milyon liralık tuzağı! Sabaha kadar uyutmadılar, cenazeye bile göndermediler

"HASTA YAKINIMDAN HABER BEKLERKEN TUZAĞA DÜŞTÜM"

Normal şartlarda tanımadığı numaraları asla açmadığını belirten Suna Sakarya, olayın yaşandığı gün ailesiyle birlikte ağır hasta olan yeğeninden haber beklediklerini söyledi. Sakarya, "O gün teyzemin oğlu çok ağır hastaydı, ölüm döşeyindeydi. Oğlumun yanında telefon olmadığı için arayanın akrabalardan biri olabileceğini düşünerek telefonu açtım. Arayan kişi kendisini Tepebaşı'ndan polis olarak tanıttı ve WhatsApp mesajlarıma bakmamı istedi. WhatsApp'a girdiğimde, üzerinde başka birinin fotoğrafı bulunan kendi nüfus cüzdanımı gördüm. Telefondaki şahıs, bu sahte kimlikle internet üzerinden ve kuyumcudan yüksek meblağlı işlemler yapıldığını, tüm suçun benim üzerime kalacağını söyledi" dedi.

Dolandırıcıların 2 buçuk milyon liralık tuzağı! Sabaha kadar uyutmadılar, cenazeye bile göndermediler
Başlık ResmiDolandırıcıların 2 buçuk milyon liralık tuzağı! Sabaha kadar uyutmadılar, cenazeye bile göndermediler

"CENAZEYE BİLE GİTMEMİ ENGELLEDİLER"

Dolandırıcıların kendisini saatlerce yoğun bir psikolojik baskı altında tuttuğunu vurgulayan Sakarya, "Kapılarımı kilitlememi, kimseyle konuşmamamı ve telefonu kesinlikle kapatmamamı söylediler. Evdeki altınların suça konu olacağını ve incelemeye alınacağını belirttiler. Altınları bir tepsiye koyup fotoğrafını çektirip attırdılar. Beni sabaha kadar hiç uyutmadılar. Lavaboya gitmem bile onların iznine bağlıydı. O esnada teyzemin oğlunun vefat ettiği haberi geldi. Kızı aradığında beni sıkıştırıp konuşmayı hemen sonlandırmamı, cenazeye gidemeyeceğimi söylememi istediler. Ben de çaresiz kalıp rahatsız olduğumu bahane ederek gelemeyeceğimi söyledim. Sabah saat 04.30 civarında kapıya 20-22 yaşlarında bir genç geldi. Telefondaki talimat üzerine 35 adet cumhuriyet altını, 72 gram altın, iki yarım, dördü gram altın ve ziynet eşyalarımı o gence teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların 2 buçuk milyon liralık tuzağı! Sabaha kadar uyutmadılar, cenazeye bile göndermediler
Başlık ResmiDolandırıcıların 2 buçuk milyon liralık tuzağı! Sabaha kadar uyutmadılar, cenazeye bile göndermediler

"EVİMİ SATTIRMAYA ÇALIŞTIKLARINDA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Altınları aldıktan sonra dolandırıcıların bu kez gözünü evine diktiğini ifade eden Sakarya, yaşadığı son anları şöyle aktardı:

"Altınları aldıktan sonra bu kez 3 milyon lira değerindeki evimi 2,5 milyon liraya sattırmaya çalıştılar. Belirledikleri emlakçıları arattırıp baskı kurdular. Satışın formalite olacağını öne sürdüler ama kabul etmedim. Satışa yanaşmayınca bana bağırmaya, savcıya ve polise karşı gelmekle tehdit etmeye başladılar. Rahatlamam için yürüyüşe çıkabileceğimi ancak telefonun açık kalması gerektiğini söylediler. Yürüyüşe çıktığım sırada oğlumu ve beni hapse attırmakla tehdit ettiklerinde artık dolandırıldığımı anladım ve doğrudan karakola gittim. Bir ev alabilmek için biriktirdiğim 2,5 milyon lira değerindeki tüm birikimim yok oldu. Profil resimlerinde polis amblemi vardı, o amblemi ve kimlik bilgilerini görünce gerçekten emniyetle muhatap olduğumu düşündüm. Gerçeği ancak iş işten geçtikten sonra fark edebildim."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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