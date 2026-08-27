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"Toprak kabul etmesin, çok şükür geberdi"... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı

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Fotoğraf Başlığı Toprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı

'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladiç’in cezaevinde hayatını kaybetmesi, 1995’te yaşanan soykırımın acılarını yeniden gündeme taşıdı. Evlatlarını soykırımda kaybeden anneler, “Toprak kabul etmesin” ve “Çok şükür geberdiğini gördük” sözleriyle Mladiç’e duydukları öfkeyi dile getirirken, Sırp kanadından katilin ölümüne ilişkin farklı bir iddia ortaya atıldı.

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Bosna Hersek'te 1990'lı yıllardaki savaşın ve özellikle Srebrenitsa Soykırımı'nın başlıca sorumlularından biri olarak görülen savaş suçlusu Ratko Mladiç'in ölümü, yıllar önce yakınlarını kaybedenler tarafından öfke ve acıyla karşılandı.

Srebrenitsa'da iki oğlunu kaybeden Suhra Malic, Dnevni Avaz gazetesine yaptığı açıklamada, "Bunca anneyi evlatsız, oğulsuz ve eşsiz bıraktığı için toprak onu kabul etmesin. Çok şükür geberdiğini gördük" dedi.

Toprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı
Başlık ResmiToprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı

"KEŞKE DAHA ÇOK ACI ÇEKSEYDİ"

Başka bir Srebrenitsa annesi Suhra Sinanovic ise, "Öldüğüne sevindim. Ama keşke en az on yıl daha acı çekseydi. Onun yaşadıkları, 1992-1995 seneleri arasında bizim en sevdiklerimize yaptıklarının yanında çok hafif kalır" diye konuştu.

Srebrenitsa'da oğlu, eşi ve 50 akrabasını kaybeden Kada Hotic de, "Yapabileceğim tek yorum, onun çarptırıldığı müebbet hapis cezasını hak etmiş olduğu. Hayatının sonuna kadar hapiste kalmış olması önemli" ifadelerini kullandı.

Toprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı
Başlık ResmiToprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı

"20. ASRIN EN ACIMASIZ KATİLLERİNDENDİ"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, savaş döneminde ayrılıkçı Sırp güçlerin askeri lideri olan Mladiç'in Srebrenitsa Soykırımı dahil en ağır savaş suçlarından hüküm giymiş biri olarak hatırlanacağını açıkladı. Becirovic, "Savaş suçlusu Ratko Mladiç'in adı, Bosna Hersek, Avrupa ve dünya tarihine kara harflerle yazılmıştır. BM mahkemesi olan Lahey'deki mahkemenin kesinleşmiş kararı, bu savaş suçlusunu hukuken de 20. asrın en acımasız katilleri arasına yerleştirmiştir" diye konuştu.

Toprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı
Başlık ResmiToprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı

"SAVAÇ SUÇLUSU GEBERDİ"

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, sosyal medyada konuya ilişkin olarak yayınladığı paylaşımda, "Savaş suçlusu geberdi" dedi.

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Açıklamasının devamında Helez, "Ratko Mladiç geberdi. Müebbet hapis cezası almış ve soykırımdan hüküm giymişti. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülmüş en kötü şöhretli savaş suçlularından biriydi. Arkasında Srebrenitsa, Saraybosna, toplu mezarlar ve yok edilmiş binlerce hayat bıraktı. Sonu da tam olarak layık olduğu yer olan Lahey oldu ve orada en ağır savaş suçları ve soykırımdan hüküm giydi" diye yazdı. Helez, "Ölümü, af getirmiyor. Toplu mezarları ortadan kaldırmıyor. Öldürülen çocukları geri getirmiyor. Babalar, anneler, erkek ve kız kardeşler geri dönmüyor. Geriye sadece utanç, mahkemenin hükmü ve işlenen suçların kanlı izleri kalıyor" ifadelerini kullandı.

Toprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı
Başlık ResmiToprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı

"TOPRAK KEMİKLERİNİ KABUL ETMESİN"

Bosna Hersek Halklar Meclisi üyesi Alija Tabakovic ise, sosyal medyadaki paylaşımında, "Toprak, kemiklerini kabul etmesin. Sonsuza kadar cehennemde yansın. Ey alçak, bilesin ki kurban olmak, katil olmaktan daha iyidir. Bu arada bu, şerefli Sırp halkının bu suçluyu reddetmesi için bir fırsat" diye yazdı.

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"ÖLMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Bosnalı Hersek'teki en büyük Sırp partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı'nın (SNSD) lideri ve eski Sırp Cumhuriyeti Entite Başkanı Milorad Dodik, "kahraman" olarak nitelendirdiği Mladiç'in öldürüldüğünü ileri sürdü. Sırp lider, "İhtiyaç duyduğu tedaviyi alabilseydi hayatta kalabilir, daha uzun yaşayabilirdi" dedi.

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic de Mladiç'in cenazesinin teslim alınarak Sırbistan'a nakledilmesi için Mladiç'in ailesiyle iletişim halinde olduklarını açıkladı. Vujic, Mladiç'in ailesi ile birlikte Lahey'den gelecek talimatları beklediklerini söyledi.

Toprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı
Başlık ResmiToprak kabul etmesin, çok şükür geberdi ... Srebrenitsa’da evlatlarını kaybeden anneler Mladiç’in ölümünü böyle karşıladı
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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