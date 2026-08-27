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Gaziantep’te alacak meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

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Gaziantep’te alacak meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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Olay, Şahinbey ilçesi kırsal Bostancık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi olay yerinde, Yasin Ö. (33) isimli şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Hüseyin Ö. (18), Murat Ö. (46), Mustafa Ö., Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs daha olmak üzere toplam 5 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep’te alacak meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiGaziantep’te alacak meselesi kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı, soruşturma başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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