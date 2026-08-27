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Bakan Yumaklı uyardı: Önümüzdeki 3 gün kritik

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Bakan Yumaklı uyardı: Önümüzdeki 3 gün kritik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskinin artacağı uyarısında bulundu. Yumaklı, vatandaşlara ateş yakmamaları ve şüpheli durumları 112'ye bildirmeleri çağrısı yaptı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen hava koşulları nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28-30 Ağustos tarihlerinin orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Meteorolojik verilere göre söz konusu bölgelerde kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin etkili olmasının beklendiğini ifade eden Yumaklı, bu koşulların yangın riskini artıracağına dikkat çekti.

Bakan Yumaklı, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmamalarını istedi. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması gerektiğini belirten Yumaklı, anız ve bahçe atığı yakma gibi faaliyetlerden de uzak durulması çağrısında bulundu.

"EN UFAK DUMANI 112'YE BİLDİRİN"

Yumaklı, orman yangınlarının önlenmesinde vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, en ufak bir duman veya şüpheli durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Devletin tüm imkanları ve orman ekiplerinin yangınlara karşı mücadelesinin sürdüğünü belirten Yumaklı, yangın çıkmasını önlemenin en önemli unsurunun vatandaşların dikkatli ve duyarlı davranması olduğunu ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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