Halkbank'tan 1,1 milyar doların ardından ikinci hamle! Yüzde 25'lik sermaye artışı için başvuru

Kritik 9 yıllık dava sürecinin geride kalmasıyla birlikte uluslararası piyasalardan milyarlarca dolarlık kaynak sağlayan Halkbank, şimdi de sermayesini yüzde 25 oranında artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu’nun kapısını çaldı.

ABD’deki uzun soluklu ceza davasının sona ermesinin ardından küresel finans piyasalarında vites büyüten Halkbank, yatırımcıları heyecanlandıran peş peşe stratejik hamlelere imza atıyor.

Banka, uluslararası piyasalardan sağlanan 1,1 milyar dolarlık ilave kaynakla toplam fon tutarını 3,9 milyar dolara taşıdığını duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte borsa seanslarında alıcıların akınına uğrayan ve 41,92 TL ile gün içi zirvesini test eden Halkbank hisselerindeki rüzgar devam ederken, çok daha büyük bir sermaye hamlesi KAP bildirimleriyle resmen ilan edildi.

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SERMAYE 8,9 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILIYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre Halkbank, 7 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda çıkarılmış sermayesini yüzde 25 oranında artırmak için 27 Ağustos 2026 itibarıyla SPK'ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Mevcut 7 milyar 184 milyon 778 bin liralık çıkarılmış sermayenin, 1 milyar 796 milyon 194 bin lira artırılarak 8 milyar 980 milyon 972 bin liraya çıkarılması hedefleniyor.

Halkbanktan 1,1 milyar doların ardından ikinci hamle! Yüzde 25lik halka arz

Artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut ortakların rüçhan hakları kullandırılmadan borsada halka arz yöntemiyle satışa sunulması öngörülüyor. Sermaye artırımında kaydi ve nama yazılı HALKB payları ihraç edilecek.

TÜM BELGELER EŞ ZAMANLI PAYLAŞILDI

Bankanın KAP'ta yayımladığı bir diğer açıklamada, ikincil halka arza ilişkin izahnamenin SPK'nin onayına sunulduğu belirtildi. İncelemeye sunulan izahnamenin aynı zamanda Halkbank'ın internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yayımlandığı kaydedildi.

Halkbanktan 1,1 milyar doların ardından ikinci hamle! Yüzde 25lik halka arz

Halkbank ayrıca sermaye artırımı sonucunda elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporunu da KAP'ta yayımladı.

Açıklamada, söz konusu raporun Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlandığı ve KAP bildirimine ek olarak sunulduğu ifade edildi.

Böylece Halkbank, ikincil halka arz sürecine ilişkin sermaye artırımı başvurusu, SPK onayına sunulan izahname ve sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanımına ilişkin raporu eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşmış oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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