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Dünya

İran savaşı ABD'yi vurdu! Füze stokları alarm veriyor

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İran savaşı ABD'yi vurdu! Füze stokları alarm veriyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın, ABD ordusunun Avrupa'daki füze savunma stoklarını kritik seviyenin altına düşürdüğü öne sürüldü. Özellikle Patriot füzelerindeki azalma dikkat çekerken, Avrupa'daki olası uzun süreli balistik füze saldırılarına karşı kapasitenin sınırlı kaldığı iddia edildi.

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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın, ABD ordusunun Avrupa'daki füze savunma kapasitesini olumsuz etkilediği öne sürüldü. Associated Press'e (AP) konuşan ABD'li bir savunma yetkilisi ile NATO yetkilisi, Avrupa'da konuşlu gelişmiş füze önleme sistemlerine ait stokların "kritik sınırın da altında" olduğunu iddia etti.

İsimleri açıklanmayan yetkililere göre, özellikle Patriot füze önleyicilerindeki azalma endişe verici boyuta ulaştı. NATO yetkilisi de Avrupa'daki ABD ve NATO güçlerinin Patriot stoklarının düşük seviyede olduğunu belirtti.

ABD'li savunma yetkilisi, Avrupa'da uzun süreli bir balistik füze saldırısını karşılayabilecek miktarda Patriot füzesinin "kesinlikle" bulunmadığını öne sürerek, Rusya'dan gelebilecek olası bir füze saldırısına karşı savunma kapasitesinin oldukça sınırlı kalabileceğini savundu.

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İRAN SAVAŞI MÜHİMMAT STOKLARINI ERİTTİ İDDİASI

İddialara göre ABD ordusu, savaşın ilk ayında 850'den fazla Tomahawk füzesi ile 1000'den fazla Patriot ve THAAD füzesini kullandı. Ayrıca 1300'den fazla taktik balistik füzenin ateşlendiği ileri sürüldü.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) analizine göre, savaş öncesinde yaklaşık 2 bin 200 olan küresel Patriot füzesi stokunun 827'nin, 452 olan THAAD stokunun ise 278'in altına gerilediği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, daha önce kritik füze bileşenlerinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla Boeing ve Lockheed Martin ile çerçeve anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

STOKLARLA İLGİLİ İDDİALAR DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Pentagon yetkilileri ise ordunun mühimmat stoklarının kritik seviyelere gerilediği yönündeki değerlendirmeleri reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da mühimmat stoklarıyla ilgili bir sorun bulunmadığını ve üretimin hızla sürdüğünü belirtmişti. Trump, stoklardaki azalmanın temel nedeninin eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar olduğunu savunmuştu.

Öte yandan Washington Post'a konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran savaşı sırasında Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun kullanılan MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarından 45'inin kaybedildiğini öne sürmüştü.

Söz konusu kaybın ABD'nin MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık dörtte birine denk geldiği iddia edilirken, İHA'ların tamamının İran tarafından vurularak düşürülmediği, bazılarının operatörlerle bağlantının kesilmesinin ardından düştüğü aktarılmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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