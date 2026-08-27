ABD'ye meydan okudular: Tahran'dan çifte yıkım için düğmeye basma tehdidi!

İran'dan ABD'ye sert tehdit geldi. Muhsin Rızayi, Washington'un İran'a karşı herhangi bir adım atması halinde ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına "tarihe geçecek bir darbe" vuracaklarını söyledi. Rızayi, Hürmüz Boğazı düğümünün çözülmesi için de Amerika'nın şartları yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'da sular durulmazken Tahran yönetimi, ABD'nin muhtemel bir askeri ya da ekonomik hamlesine karşı gözünü kararttığı mesajını verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran'da bir araya geldi.

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"ABD DEFALARCA İHANET ETTİ"

Görüşmede, ABD’ye güvenmediklerini dile getiren Rızayi, ABD’nin diplomasi ve müzakerelere defalarca ihanet ettiğini ifade etti.

Rızayi, "ABD, İran’a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlarsa, onların askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracağımız konusunda uyarıyoruz" dedi.

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İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de öncelikle ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmek için pratik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

KATAR İŞBİRLİĞİNE HAZIR

Katar Başbakanı Al Sani ise konuşmasında, İran ile işbirliği konusunda hiçbir zaman tereddüt etmediklerini, bölgedeki mevcut hassas koşullarda sorumluluk duygusuyla hareket ederek Tahran ile işbirliği yapmaya her zaman istekli olduklarını söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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