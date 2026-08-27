İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Bodrum’da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Bodrum'da iş adamlarının da bulunduğu bir toplantıda konuşma gerçekleştirdi.

"Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde piyasalarda işlem yapmak" başlıklı bir sunum yapan Ash, dünya siyasetindeki gelişmelerin ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkilerine değindi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DA HEDEF ALDI

Konuşmasının bir bölümünde ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Ash, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bazı liderleri "sosyopat" olarak nitelendirdi. Sözlerinin devamında ise İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı bağlamda dile getirdi.

İngiliz ekonomistten Bodrum'da küstah sözler! 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma başlatıldı

"VİDEO ÇEKMEYİ BIRAKIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını andıktan sonra gülen ve video kaydını fark eden Ash, "Bunu demedim sayın. Video kaydını da durduralım. Yarın Sabah'ın manşetinde olur. Timothy Ash'in küçük bir fotoğrafı küçük sakalıyla; bunu o söyledi derler" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık Ash hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan res'en soruşturma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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