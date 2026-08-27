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İBB yönetimini AK Parti'ye kaptırmamak için mecburi formül: İstanbul için Kılıçdaroğlu-Özel iş birliği

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İBB yönetimini AK Parti'ye kaptırmamak için mecburi formül: İstanbul için Kılıçdaroğlu-Özel iş birliği

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’de başkanlık seçimi yapılır ve partisinin oy oranı düşük kalırsa Menderes’te olduğu gibi Yeni Parti adayının desteklenmesini isteyeceği belirtiliyor.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’de başkanlık seçimi yapılması hâlinde izleyeceği yol haritası belli oldu.

CHP yönetimi, Menderes’teki seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun “Yeni Parti’nin adayına oy verin” yönündeki tutumunu hatırlatarak, İstanbul’da da benzer bir yaklaşım sergileneceğini belirtti.

İBB yönetimini AK Parti'ye kaptırmamak için mecburi formül: İstanbul için Kılıçdaroğlu-Özel iş birliği
Başlık ResmiİBB yönetimini AK Parti'ye kaptırmamak için mecburi formül: İstanbul için Kılıçdaroğlu-Özel iş birliği
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CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun Menderes’teki tavrının doğru olduğunu savunarak “İstanbul’da da aynı tavır sergilenecek. Kazanılmış bir belediyenin bu şekilde el değiştirmemesi gerekiyor. Burada öncelik, İBB’nin el değiştirmemesidir. Biz belediye başkanı ve meclis üyelerinin CHP’de devam etmelerini istiyoruz. Bu yüzden CHP’den seçilmiş bir belediyenin CHP’de kalması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İBB yönetimini AK Parti'ye kaptırmamak için mecburi formül: İstanbul için Kılıçdaroğlu-Özel iş birliği
Başlık ResmiİBB yönetimini AK Parti'ye kaptırmamak için mecburi formül: İstanbul için Kılıçdaroğlu-Özel iş birliği
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