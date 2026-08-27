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Alihan Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı! Bilirkişi: Boğuldu...

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Alihan Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı! Bilirkişi: Boğuldu...

Adli Tıp incelemesinde, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un bir kişinin göğsüne diziyle basıp, ağız ve burnunu yastıkla kapatmak suretiyle boğularak öldürülmüş olabileceği tespitinde bulunuldu.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki “beyin kanaması sebebiyle doğal ölüm” olarak kayıtlara geçen ölümüyle ilgili hazırlanan yeni bilirkişi raporunda cinayet bulgusuna dikkat çekildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün “şüpheli” olduğunun tespit edilmesi üzerine, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında “adam öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı.

Alihan Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı! Bilirkişi: Boğuldu...
Başlık ResmiAlihan Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı! Bilirkişi: Boğuldu...

Doğal ölüm raporunda imzası bulunan doktorlar ile otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirmesine rağmen daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da “resmî belgede sahtecilik” suçundan soruşturma açıldı. Raporun içeriğinde ise dikkat çekici bulgular yer aldı.

Alihan Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı! Bilirkişi: Boğuldu...
Başlık ResmiAlihan Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı! Bilirkişi: Boğuldu...

KANAMALAR ÖLÜMDEN ÖNCE

Hazırlanan bilirkişi raporunda, 2016 yılında gerçekleştirilen otopsiye ait 145 video ve görüntü kaydı, dönemin Adli Tıp Kurumu raporları, kriminal incelemeler, olay yeri kayıtları, tanık ifadeleri, 19 Ağustos 2026 tarihli feth-i kabir tutanağı ve soruşturma dosyasındaki diğer adli tıp belgeleri değerlendirildi. Arif Ahmet Denizolgun’un otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarında, sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan yaklaşık 4x6 cm, 3x5 cm, 2x4 cm ve 1x2 cm boyutlarında 4 ayrı ekimotik alan yani morluk veya çürüme bulunduğu tespit edildi. Bu alanların altındaki dokularda da kanama görülmesinin, bu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösterdiği belirtildi.

Alihan Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı! Bilirkişi: Boğuldu...
Başlık ResmiAlihan Kuriş için cinayet soruşturması başlatıldı! Bilirkişi: Boğuldu...

Göğüs kısmındaki lezyonların yani yara, leke ve morlukların büyüklüğü ile yerleşim yerleri dikkate alındığında, bir kişinin göğse diziyle basarak, ağız ve burnu yastıkla kapatmak suretiyle boğulmaya yol açabileceği tespiti raporda yer aldı. Ayrıca, 2016 yılında düzenlenen otopsi raporunda ölümün “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” olarak kayıtlara geçmesinin objektif olmadığı belirtildi.

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DELİL TOPLAMAYA DEVAM

Adli makamlardan edinilen bilgiye göre, Denizolgun’un ölüm sebebinin açıklığa kavuşturulması için delil toplama işlemleri devam edecek. Denizolgun’un tüm tıbbi öz geçmişi değerlendirilecek, 2016 yılındaki otopsiden kalan şahit numuneler ile feth-i kabir işlemi sonrasında alınan numuneler üzerinde yeni analizler yapılacak.

Gerçekleştirilecek incelemelerin ardından dosya Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu ile 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından müştereken değerlendirilerek ölümün neden ve şekli net ve objektif biçimde ortaya konulacak.

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Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde yeni gelişme! Bilirkişi ölümü "şüpheli" buldu

Öte yandan, HTS kayıtları, olay tarihindeki kolluk kayıtları, tereke dosyasından temin edilecek bilgi ve belgeler, devam eden ifade işlemleri ve toplanacak diğer delillerle birlikte incelenecek.

Denizolgun’un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda feth-i kabir işlemi yapılmıştı.

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