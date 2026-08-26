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Spor

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir: Lyon'u eledi, serveti kaptı

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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir: Lyon'u eledi, serveti kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Lyon'u mağlup ederek adını lig aşamasına yazdıran Fenerbahçe, tarihi zaferle birlikte büyük bir geliri de kasasına koydu.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi play-off'unda Lyon eleyerek hasrete son veren sarı lacivertliler, büyük bir gelirin sahibi oldu.

Fenerbahçe, Fransa'daki rövanşta Lyon engelini aşarak 17 yıl aradan sonra Avrupa'nın en prestijli kupasında lig aşamasına kalma hakkı elde etti.

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TOPLAM 22,3 MİLYON AVROLUK GELİR

Play-off turuna yükselerek 4,3 milyon avroluk geliri garantileyen Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek katılım ve performans gelirleriyle birlikte önemli bir ekonomik kazanım sağladı. Lig aşamasına katılmasıyla 18,62 milyon avroyu daha kasasına koyan sarı lacivertlilerin elde ettiği toplam gelir yaklaşık 22,3 milyon avroya ulaştı.

Fenerbahçe - Lyon
Başlık ResmiFenerbahçe - Lyon

KAZANCI 40 MİLYON AVROYU GEÇEBİLİR

Turnuvada lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon avro, beraberlik için ise 700 bin avro ödeme yapılacak. Kanarya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki performansına bağlı olarak elde edeceği toplam gelir 40 milyon avroyu aşabilir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖDÜLLERİ

UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonun ödül sistemi:

Katılım: 18.62 milyon avro
Galibiyet: 2.1 milyon avro
Beraberik: 700 bin avro
Son 16 play-off: 1 milyon avro
Son 16 turu: 11 milyon avro
Çeyrek final: 12.5 milyon avro
Yarı final: 15 milyon avro
Final: 18.5 milyon avro
Şampiyonluk: 6.5 milyon avro

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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