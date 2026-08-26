BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bim'de bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğunda Ağustos ayının son günlerine özel fırsatlar belli oldu. 28 Ağustos Cuma ve 30 Ağustos Pazar günü raflara gelecek yeni ürünler arasında elektronik, küçük ev aletleri, kişisel bakım, ev ve oyuncak kategorilerinden birçok seçenek bulunuyor. BİM 28-30 Ağustos aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatlar alışveriş öncesinde yakından takip ediliyor.
BİM mağazalarında haftanın farklı günlerine özel hazırlanan aktüel ürün kampanyaları Ağustos ayının son haftasında devam ediyor. 25 Ağustos Salı günü başlayan fırsatların ardından 28 Ağustos Cuma ve 30 Ağustos Pazar katalogları da alışveriş gündemine girdi. Mini buzdolabı, blender seti, cam kettle ve saç kurutma makinesinin yanı sıra akıllı saat, Bluetooth hoparlör, araç şarj cihazı, telefon-tablet standı ve sensörlü köpük sabun makinesi gibi ürünler yeni kataloglarda öne çıktı.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 28 AĞUSTOS KATALOĞU
Leke Tutmaz Halı (80x150 cm): 649 TL
Yazma (100x100 cm): 99 TL
Maisonette Ayak Havlusu (50x80 cm): 139 TL
Kadın Askılı Atlet: 99 TL
Kadın Çorap Çeşitleri (3'lü): 69 TL
Kığılı Dynamic Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (3'lü): 99 TL
Kashmir Halı Coco Paspas (40x60 cm): 179 TL
Pötikare Masa Örtüsü (160x160 cm): 139 TL
Pötikare Masa Örtüsü (140x140 cm): 79 TL
Kadın Cüzdan: 199 TL
Kadın Çanta: 449 TL
Dikiş İpi Seti (10'lu): 79 TL
Ayakkabı Çekeceği (65 cm): 49 TL
English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL
Solingen Simli Meyve Bıçağı (3'lü): 129 TL
Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk (2'li): 219 TL
Luminarc Cam Kavanoz Çeşitleri:
500 cc: 89 TL
750 cc: 99 TL
1000 cc: 109 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Fincanı (3'lü): 209 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik Seti (3'lü): 139 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı Seti (6'lı): 199 TL
Glass in Love Gravürlü Boncuk Detaylı Cam Kupa Seti (3'lü): 179 TL
LAV Valeria Meşrubat Bardağı (3'lü): 119 TL
Benante Desenli Servis Tabağı (19 cm): 89 TL
Benante Desenli Yuvarlak Kase (25 cm): 109 TL
Benante Desenli Pizza Tabağı (31 cm): 169 TL
Benante Desenli Kase (14 cm): 59 TL
Benante Cam Kesme Tablası (20x30 cm): 129 TL
LAV Defne Servis Tabağı: 35 TL
LAV Vega Saklama Kabı (2370 cc): 160 TL
LAV Vega Saklama Kabı (1130 cc): 100 TL
LAV Lal Çay Bardağı (6'lı): 139 TL
LAV Alinda Saklama Kabı (345 cc): 39,50 TL
LAV Diamond Su Bardağı (3'lü): 109 TL
RAKLE Desenli Su Bardağı: 59 TL
RAKLE Ahşap Tablalı Yağlık (2'li): 219 TL
Desenli Metal Tepsi (27 cm): 75 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 AĞUSTOS KATALOĞU
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.199 TL
Kilitli 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.999 TL
Akülü Chevrolet Camaro 15.000 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL
Zeka Parkuru Eksik Bırakmayan Kitap 299 TL
Montessori İlkokula Hazırlık Seti 299 TL
Kristal Puzzle 339 TL
Yumuşak Bloklar Kübik 299 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL
Eğitici Yarış Oyunu 79 TL
Baloncuk Tabanca 379 TL
Minik Canlılar Süper Hafif Kil 109 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.990 TL
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Kumtel Mini Buzdolabı +- 93/100 L 4.900 TL
Heifer Cam Kettle 790 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 6.490 TL
Braun Blender Set Multiquick 5 Pro 2.750 TL
Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma 1.190 TL
Çay Makinesi Tea N More 2.690 TL
Silvino El Blenderı Siyah 890 TL
Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV 11.750 TL
Tecno Spark Slim 4GB Cep Telefonu 8GB/256GB 12.900 TL
JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.490 TL
Polosmart İki Mikrofonlu Kareoke Seti 690 TL
Dijital Kamera& Fotoğraf Makinesi 1.900 TL
Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 990 TL
TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL
TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL
Kablosuz Speaker 490 TL
Akıllı Saat 690 TL
Akıllı Bileklik 390 TL
Polosmart 20.000 mAh Powerbank 690 TL
Araç İçi Telefon Tutucu 190 TL