Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bim'de bu hafta neler var?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bim'de bu hafta neler var?
Fotoğraf Başlığı BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda Ağustos ayının son günlerine özel fırsatlar belli oldu. 28 Ağustos Cuma ve 30 Ağustos Pazar günü raflara gelecek yeni ürünler arasında elektronik, küçük ev aletleri, kişisel bakım, ev ve oyuncak kategorilerinden birçok seçenek bulunuyor. BİM 28-30 Ağustos aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatlar alışveriş öncesinde yakından takip ediliyor.

Kaydet
a- | +A

BİM mağazalarında haftanın farklı günlerine özel hazırlanan aktüel ürün kampanyaları Ağustos ayının son haftasında devam ediyor. 25 Ağustos Salı günü başlayan fırsatların ardından 28 Ağustos Cuma ve 30 Ağustos Pazar katalogları da alışveriş gündemine girdi. Mini buzdolabı, blender seti, cam kettle ve saç kurutma makinesinin yanı sıra akıllı saat, Bluetooth hoparlör, araç şarj cihazı, telefon-tablet standı ve sensörlü köpük sabun makinesi gibi ürünler yeni kataloglarda öne çıktı.

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?
Başlık ResmiBİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 28 AĞUSTOS KATALOĞU

Leke Tutmaz Halı (80x150 cm): 649 TL

Yazma (100x100 cm): 99 TL

Maisonette Ayak Havlusu (50x80 cm): 139 TL

Kadın Askılı Atlet: 99 TL

Kadın Çorap Çeşitleri (3'lü): 69 TL

Kığılı Dynamic Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (3'lü): 99 TL

Kashmir Halı Coco Paspas (40x60 cm): 179 TL

Pötikare Masa Örtüsü (160x160 cm): 139 TL

Pötikare Masa Örtüsü (140x140 cm): 79 TL

Kadın Cüzdan: 199 TL

Kadın Çanta: 449 TL

Dikiş İpi Seti (10'lu): 79 TL

Ayakkabı Çekeceği (65 cm): 49 TL

English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL

Solingen Simli Meyve Bıçağı (3'lü): 129 TL

Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk (2'li): 219 TL

Luminarc Cam Kavanoz Çeşitleri:

500 cc: 89 TL

750 cc: 99 TL

1000 cc: 109 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Fincanı (3'lü): 209 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik Seti (3'lü): 139 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı Seti (6'lı): 199 TL

Glass in Love Gravürlü Boncuk Detaylı Cam Kupa Seti (3'lü): 179 TL

LAV Valeria Meşrubat Bardağı (3'lü): 119 TL

Benante Desenli Servis Tabağı (19 cm): 89 TL

Benante Desenli Yuvarlak Kase (25 cm): 109 TL

Benante Desenli Pizza Tabağı (31 cm): 169 TL

Benante Desenli Kase (14 cm): 59 TL

Benante Cam Kesme Tablası (20x30 cm): 129 TL

LAV Defne Servis Tabağı: 35 TL

LAV Vega Saklama Kabı (2370 cc): 160 TL

LAV Vega Saklama Kabı (1130 cc): 100 TL

LAV Lal Çay Bardağı (6'lı): 139 TL

LAV Alinda Saklama Kabı (345 cc): 39,50 TL

LAV Diamond Su Bardağı (3'lü): 109 TL

RAKLE Desenli Su Bardağı: 59 TL

RAKLE Ahşap Tablalı Yağlık (2'li): 219 TL

Desenli Metal Tepsi (27 cm): 75 TL

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?
Başlık ResmiBİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 AĞUSTOS KATALOĞU

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.199 TL

Kilitli 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.999 TL

Akülü Chevrolet Camaro 15.000 TL

Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

Zeka Parkuru Eksik Bırakmayan Kitap 299 TL

Montessori İlkokula Hazırlık Seti 299 TL

Kristal Puzzle 339 TL

Yumuşak Bloklar Kübik 299 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL

Eğitici Yarış Oyunu 79 TL

Baloncuk Tabanca 379 TL

Minik Canlılar Süper Hafif Kil 109 TL

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?
Başlık ResmiBİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.990 TL

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Kumtel Mini Buzdolabı +- 93/100 L 4.900 TL

Heifer Cam Kettle 790 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 6.490 TL

Braun Blender Set Multiquick 5 Pro 2.750 TL

Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma 1.190 TL

Çay Makinesi Tea N More 2.690 TL

Silvino El Blenderı Siyah 890 TL

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?
Başlık ResmiBİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV 11.750 TL

Tecno Spark Slim 4GB Cep Telefonu 8GB/256GB 12.900 TL

JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.490 TL

Polosmart İki Mikrofonlu Kareoke Seti 690 TL

Dijital Kamera& Fotoğraf Makinesi 1.900 TL

Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 990 TL

TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL

TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL

Kablosuz Speaker 490 TL

Akıllı Saat 690 TL

Akıllı Bileklik 390 TL

Polosmart 20.000 mAh Powerbank 690 TL

Araç İçi Telefon Tutucu 190 TL

İLGİLİ HABERLER
A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi
HABERLER
A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! A101 Aldın Aldın 27 Ağustos Perşembe aktüel ürünler listesi
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
Haluk Levent'in milyonluk hesabı hakkında karar
4 DAKİKADA 2 GOL!
4 DAKİKADA 2 GOL!
Sarı lacivertliler, Lyon'u şoka uğrattı
"RÜŞVETLE İŞ YAPARDI!"
"İmamoğlu servet sahibi oldu" diyerek tek tek anlattı
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Trump talimat verdi! ABD'de 1 haftalık yas
ANLAŞMA YAKIN!
ANLAŞMA YAKIN!
İstanbul devi, Rafael Leao'yu bitiriyor
"BU NE SOĞUK" DİYECEĞİZ!
Tarih belli oldu! Hava bir günde değişecek
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı
YENİ HAMLELER YOLDA!
YENİ HAMLELER YOLDA!
Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi
"FİİLİYATTA DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması
"BENİM BİR YÜZÜM VAR"
Tekke'den provokatif soruya net cevap
PARAŞÜT FACİASI!
PARAŞÜT FACİASI!
Cansız bedenleri saatler sonra bulundu
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
F.Bahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman?
Kaydet
ABD'de bayraklar yarıya indirildi! Müzik ikonu Dolly Parton hayatını kaybetti, Trump talimat verdi
ABD'de bayraklar yarıya indirildi! İkon isim hayatını kaybetti
Kaydet
Usta sanatçı Faruk Günuğur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu
Usta sanatçı hayatını kaybetti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.