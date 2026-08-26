BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bim'de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda Ağustos ayının son günlerine özel fırsatlar belli oldu. 28 Ağustos Cuma ve 30 Ağustos Pazar günü raflara gelecek yeni ürünler arasında elektronik, küçük ev aletleri, kişisel bakım, ev ve oyuncak kategorilerinden birçok seçenek bulunuyor. BİM 28-30 Ağustos aktüel kataloğundaki ürünler ve fiyatlar alışveriş öncesinde yakından takip ediliyor.

BİM mağazalarında haftanın farklı günlerine özel hazırlanan aktüel ürün kampanyaları Ağustos ayının son haftasında devam ediyor. 25 Ağustos Salı günü başlayan fırsatların ardından 28 Ağustos Cuma ve 30 Ağustos Pazar katalogları da alışveriş gündemine girdi. Mini buzdolabı, blender seti, cam kettle ve saç kurutma makinesinin yanı sıra akıllı saat, Bluetooth hoparlör, araç şarj cihazı, telefon-tablet standı ve sensörlü köpük sabun makinesi gibi ürünler yeni kataloglarda öne çıktı.

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 28 AĞUSTOS KATALOĞU

Leke Tutmaz Halı (80x150 cm): 649 TL

Yazma (100x100 cm): 99 TL

Maisonette Ayak Havlusu (50x80 cm): 139 TL

Kadın Askılı Atlet: 99 TL

Kadın Çorap Çeşitleri (3'lü): 69 TL

Kığılı Dynamic Patik Çorap Çeşitleri Kadın/Erkek (3'lü): 99 TL

Kashmir Halı Coco Paspas (40x60 cm): 179 TL

Pötikare Masa Örtüsü (160x160 cm): 139 TL

Pötikare Masa Örtüsü (140x140 cm): 79 TL

Kadın Cüzdan: 199 TL

Kadın Çanta: 449 TL

Dikiş İpi Seti (10'lu): 79 TL

Ayakkabı Çekeceği (65 cm): 49 TL

English Home 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1.990 TL

Solingen Simli Meyve Bıçağı (3'lü): 129 TL

Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk (2'li): 219 TL

Luminarc Cam Kavanoz Çeşitleri:

500 cc: 89 TL

750 cc: 99 TL

1000 cc: 109 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Fincanı (3'lü): 209 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Çerezlik Seti (3'lü): 139 TL

Glass in Love Gravürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı Seti (6'lı): 199 TL

Glass in Love Gravürlü Boncuk Detaylı Cam Kupa Seti (3'lü): 179 TL

LAV Valeria Meşrubat Bardağı (3'lü): 119 TL

Benante Desenli Servis Tabağı (19 cm): 89 TL

Benante Desenli Yuvarlak Kase (25 cm): 109 TL

Benante Desenli Pizza Tabağı (31 cm): 169 TL

Benante Desenli Kase (14 cm): 59 TL

Benante Cam Kesme Tablası (20x30 cm): 129 TL

LAV Defne Servis Tabağı: 35 TL

LAV Vega Saklama Kabı (2370 cc): 160 TL

LAV Vega Saklama Kabı (1130 cc): 100 TL

LAV Lal Çay Bardağı (6'lı): 139 TL

LAV Alinda Saklama Kabı (345 cc): 39,50 TL

LAV Diamond Su Bardağı (3'lü): 109 TL

RAKLE Desenli Su Bardağı: 59 TL

RAKLE Ahşap Tablalı Yağlık (2'li): 219 TL

Desenli Metal Tepsi (27 cm): 75 TL

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 30 AĞUSTOS KATALOĞU

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 2.199 TL

Kilitli 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.999 TL

Akülü Chevrolet Camaro 15.000 TL

Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı 1.499 TL

Zeka Parkuru Eksik Bırakmayan Kitap 299 TL

Montessori İlkokula Hazırlık Seti 299 TL

Kristal Puzzle 339 TL

Yumuşak Bloklar Kübik 299 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 999 TL

Eğitici Yarış Oyunu 79 TL

Baloncuk Tabanca 379 TL

Minik Canlılar Süper Hafif Kil 109 TL

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.990 TL

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Kumtel Mini Buzdolabı +- 93/100 L 4.900 TL

Heifer Cam Kettle 790 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 6.490 TL

Braun Blender Set Multiquick 5 Pro 2.750 TL

Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma 1.190 TL

Çay Makinesi Tea N More 2.690 TL

Silvino El Blenderı Siyah 890 TL

BİM aktüel ürünler 28-30 Ağustos kataloğu güncellendi! Bimde bu hafta neler var?

Dijitsu 43 İnç Full HD QLED Google TV 11.750 TL

Tecno Spark Slim 4GB Cep Telefonu 8GB/256GB 12.900 TL

JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör 1.490 TL

Polosmart İki Mikrofonlu Kareoke Seti 690 TL

Dijital Kamera& Fotoğraf Makinesi 1.900 TL

Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 990 TL

TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL

TWS Kablosuz Kulaklık 690 TL

Kablosuz Speaker 490 TL

Akıllı Saat 690 TL

Akıllı Bileklik 390 TL

Polosmart 20.000 mAh Powerbank 690 TL

Araç İçi Telefon Tutucu 190 TL

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