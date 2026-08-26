Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. Almanya karşısında aldığı galibiyetle A Grubu'nda 4'te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup etabını Polonya karşılaşmasıyla tamamlayacak. Türkiye-Polonya voleybol maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri voleybolseverlerin gündeminde.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Letonya, Slovenya ve Macaristan galibiyetlerinin ardından Almanya'yı da 3-1 mağlup ederek serisini sürdürdü. Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasının tamamlanacağı mücadele öncesinde gözler Türkiye-Polonya maçının yayın programına çevrildi.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Polonya voleybol maçı 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan Avrupa Şampiyonası programına göre karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye, Polonya karşılaşmasıyla A Grubu'ndaki beş maçlık programını tamamlayacak.

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milliler son olarak Almanya'yı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-21 kazanan Türkiye, ikinci seti 27-25 kaybetmesine rağmen üçüncü seti 25-20, dördüncü seti ise 25-19 alarak turnuvadaki dördüncü galibiyetine ulaştı. Polonya karşılaşması, son 16 turunu garantileyen millilerin grup etabındaki sıralaması açısından da önem taşıyor.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Polonya voleybol maçı TRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece voleybolseverler Filenin Sultanları'nın A Grubu'ndaki son karşılaşmasını canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası'na son şampiyon unvanıyla katıldı. Turnuvanın A Grubu'nda Polonya, Almanya, Slovenya, Macaristan ve Letonya ile eşleşen milliler, grup aşamasında oynadığı ilk dört karşılaşmayı kazanmayı başardı. Türkiye'nin de ev sahipleri arasında bulunduğu organizasyon 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

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