Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi geçmişi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı kritik rövanş, sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki geçmişini yeniden gündeme getirdi. Uzun süredir Devler Ligi'nde grup aşamasında yer alamayan Fenerbahçe'nin son katıldığı sezon ve organizasyondaki en büyük başarısı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti?

Fenerbahçe, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Lyon deplasmanında UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselme hedefiyle sahaya çıkıyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmanın 1-1 sona ermesi nedeniyle tur bileti Fransa'daki rövanşta sahibini bulacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde en son hangi sezon yer aldığı ve geçmiş yıllardaki performansı da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTTİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında en son 2008-2009 sezonunda mücadele etti. Sarı-lacivertliler o dönem elemelerde MTK Budapeşte ve Partizan'ı geçerek grup aşamasına yükseldi. UEFA kayıtlarına göre Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer aldı.

Fenerbahçe o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi elemelerinde birçok kez mücadele etmesine rağmen grup aşamasına kalmayı başaramadı. Bu nedenle Lyon eşleşmesi, Fenerbahçe'nin 18 sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yer alma ihtimali açısından önem taşıyor.

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligine gitti? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi geçmişi

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ GEÇMİŞİ

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonundaki geçmişi Şampiyon Kulüpler Kupası dönemine kadar uzanıyor. Sarı-lacivertliler ilk olarak 1959-1960 sezonunda organizasyonda mücadele etti. Şampiyonlar Ligi adının kullanılmaya başlanmasının ardından ise Fenerbahçe 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin organizasyondaki en başarılı dönemi ise 2007-2008 sezonunda geldi. Zico yönetimindeki Fenerbahçe, grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kaldı. Son 16 turunda Sevilla'yı penaltılar sonucunda saf dışı bırakan Fenerbahçe, çeyrek finalde Chelsea ile eşleşti.

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