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Var Mısın Yok Musun Gözde kimdir, kaç yaşında? (Gözde Aksoy'un biyografisi)

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Var Mısın Yok Musun Gözde kimdir, kaç yaşında? (Gözde Aksoy'un biyografisi)

Var Mısın Yok Musun 26 Ağustos 2026 Çarşamba bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Esra Erol'un sunduğu yarışmada günün yarışmacısı Gözde Aksoy olurken "Var Mısın Yok Musun Gözde kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları da gündeme geldi.

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Var Mısın Yok Musun'da 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü yeni bir yarışmacı büyük ödül için kutuların başına geçti. Günün yarışmacısı olarak seçilen Gözde Aksoy, bankanın teklifleri karşısında vereceği kararlarla yarışmadaki ödülünü belirlemeye çalışıyor. Programın başlamasıyla birlikte Gözde Aksoy'un yaşı, memleketi ve hayatına ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı.

VAR MISIN YOK MUSUN GÖZDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gözde Aksoy, 2000 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin en küçük çocuğu olan Gözde, çocukluk ve gençlik yıllarını Trabzon'da geçirdi. Gözde'nin hayata başlangıcı ise kolay olmadı. Henüz annesinin karnındayken yaşanan sağlık sorunları nedeniyle doğumunun ardından uzun süre tedavi gördü.

Var Mısın Yok Musun Gözde kimdir, kaç yaşında? (Gözde Aksoy'un biyografisi)
Başlık ResmiVar Mısın Yok Musun Gözde kimdir, kaç yaşında? (Gözde Aksoy'un biyografisi)

VAR MISIN YOK MUSUN GÖZDE AKSOY'UN HAYATI

Gözde Aksoy henüz 8 yaşındayken hala oldu ve küçük yaşlardan itibaren yeğenleriyle yakından ilgilendi. Çocuklarla kurduğu bağın yanı sıra erken yaşta üstlendiği sorumluluklar hayatının önemli parçalarından biri haline geldi.

Gözde'nin en büyük hayallerinden biri ise polis olmaktı. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan genç yarışmacının planları parkur sınavında yaşadığı talihsiz kazayla değişti. Sınav sırasında köprücük kemiğini kıran Gözde, yaşadığı sakatlığın ardından polislik hedefinden vazgeçmek zorunda kaldı. Gözde Aksoy, Var Mısın Yok Musun'da elde edeceği kazançla kendisine yeni bir hayat kurmayı hedefliyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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