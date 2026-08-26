Yeni sezon dizileri arasına katılan Mercan Köşk için yayın tarihi netleşti. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi aynı projede buluşturan yapım, aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmalar etrafında şekillenen hikayesiyle ekrana hazırlanıyor. Çekim mekanları, oyuncu kadrosu ve dizinin konusu da ilk bölüm öncesinde araştırılıyor.

FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk'ün çekimleri devam ederken atv hem yayın tarihini hem de hikayeye ilişkin yeni ayrıntıları duyurdu. Aras, Cemre ve Toprak karakterlerinin merkezinde olduğu "Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor?" merak ediliyor.

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mercan Köşk dizisinin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor. Çekimler Tarsus'ta başladı ve dizinin hikayesi bu bölgenin atmosferi içerisinde kuruldu. İlk tanıtımda da köşk, çevresindeki topraklar ve aileler arasındaki geçmiş bağlantılar hikayenin önemli parçaları olarak gösterildi.

Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor? Yayın günü belli oldu

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mercan Köşk, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de atv'de başlayacak. Böylece Mercan Köşk'ün yayın günü de cumartesi olarak kesinleşmiş oldu.

Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor? Yayın günü belli oldu

MERCAN KÖŞK DİZİSİ OYUNCULARI

Mercan Köşk'ün başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani bulunuyor. Kubilay Aka Aras Akıncı'yı, Hafsanur Sancaktutan Cemre Demiray'ı, Bertan Asllani ise Toprak Mercandağ'ı canlandırıyor.

Dizinin kadrosu ve karakterleri:

Kubilay Aka - Aras Akıncı

Hafsanur Sancaktutan - Cemre Demiray

Bertan Asllani - Toprak Mercandağ

Mehmet Özgür - Esved Hozan

Zeyno Eracar - Behiye Hozan

Ulviye Karaca - Hafsa Mercandağ

Tülin Özen - Suna Mercandağ

Halil Babür - Selçuk Mercandağ

Haki Biçici - Rıza

Can Bartu Arslan - Mert Demiray

Zehra Kelleci - Gülcan Hozan

Merve Şeyma Zengin - Eslem Hozan

Selin Köseoğlu - Hülya Mercandağ

Berna Cındıl - Defne Hozan

Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor? Yayın günü belli oldu

MERCAN KÖŞK KONUSU NE?

Mercan Köşk, geçmişten gelen sırların ve hesaplaşmaların iki aileyi yeniden karşı karşıya getirdiği bir hikayeyi konu alıyor. Cemre, kaybolan eşi Asil'in izini sürerek kardeşi Mert'le birlikte Tarsus'a geliyor. Ancak bu dönüş, bir kayıp arayışını, ailesinin geçmişte yaşadığı olayları ve yıllardır kapanmamış hesapları da yeniden ortaya çıkarıyor. Aras ile Toprak arasındaki güçlü bağ da hikayenin önemli konularından birini oluşturuyor.

Mercan Köşk dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor? Yayın günü belli oldu

Dizinin yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Orijinal hikaye Ahunur Serdaroğlu'na aitken senaryo Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor. Dizinin müziklerini ise Toygar Işıklı hazırlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası