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Haluk Levent'in Instagram hesabına erişimi engeli getirildi!

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Haluk Levent'in Instagram hesabına erişimi engeli getirildi!

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in 3,7 milyon takipçisi olan Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın gerekçesi 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' olarak vurgulandı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan dernek kurucusu Haluk Levent'in 3,7 milyon takipçisi olan Instagram hesabı erişime engellendi.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Haluk Levent’in Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Instagram, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

Haluk Levent'in Instagram hesabına erişimi engeli getirildi!
Başlık ResmiHaluk Levent'in Instagram hesabına erişimi engeli getirildi!

X HESABI DA ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabı da 20 Temmuz'da erişime engellenmiş ve 22 Temmuz'da X platformu profili Türkiye'den görünmez kılmıştı.

Levent, soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ile suçlandı.

Haluk Levent'in Instagram hesabına erişimi engeli getirildi!
Başlık ResmiHaluk Levent'in Instagram hesabına erişimi engeli getirildi!

AHBAP'A KAYYIM ATANMIŞTI

16 Temmuz'da mal varlığına el konulan AHBAP Derneği'ne 27 Temmuz'da kayyım atanmıştı. 29 Temmuz'da da derneğe bağlı 13 şirkete kayyım atanmıştı.

Haluk Levent'in Instagram hesabına erişimi engeli getirildi!
Başlık ResmiHaluk Levent'in Instagram hesabına erişimi engeli getirildi!

7 Ağustos'ta da İstanbul 29'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, AHBAP Derneği yönetimine derneğin feshi için kayyım atadı.

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Soruşturmada AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur ve Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran dahil 35 kişi tutuklu.

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