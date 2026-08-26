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Spor

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş

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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş

Türk hentbol tarihinde ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın erkekler finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

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Hentbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı.

Maçı, Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de izledi.

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BEŞİKTAŞ KUPASINI ALDI

Türk hentbol tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın erkekler finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş, törenle kupasını aldı.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Beşiktaş oyuncularının madalyalarını Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş ile Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi verdi.

Organizasyonda ikinci olan Nilüfer Belediyespor oyuncularına ise ödülleri Ankara Vali Yardımcısı Adem Öztürk ile Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Dalbatan tarafından takdim edildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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