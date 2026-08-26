Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Silah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Silah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı

Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a kaçak silah taşıdığı belirlenen şüpheli, Sakarya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 100 şarjör ele geçirildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Silah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı
Başlık ResmiSilah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Y.T. (45) isimli şüphelinin kullandığı araçla Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a kaçak silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine takibe alınan araç, devam eden çalışmalar neticesinde Arifiye ilçesi D-650 karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla durduruldu.

Silah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı
Başlık ResmiSilah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı

Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul’da kaçak silah operasyonu! 113 tabanca ele geçirildi
GÜNDEM

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! 113 tabanca ele geçirildi
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
CHP’DE İHRAÇ DEPREMİ!
51 kişi disipline sevk edildi, işte listedeki isimler
"RÜŞVETLE İŞ YAPARDI!"
"İmamoğlu servet sahibi oldu" diyerek tek tek anlattı
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA!
'Şeytantepe' belgeseline soruşturma başlatıldı
CHP NOKTAYI KOYDU!
CHP NOKTAYI KOYDU!
Mansur Yavaş'ın kararı belli oldu
YENİ HAMLELER YOLDA!
YENİ HAMLELER YOLDA!
Beşiktaş'ta Önder Özen'den transfer müjdesi
"BU NE SOĞUK" DİYECEĞİZ!
Tarih belli oldu! Hava bir günde değişecek
"FİİLİYATTA DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Bakan Fidan'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
GENÇ FRANSIZ LİSTEDE
F.Bahçe'nin sol kanat için hedefi belli oldu
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
ROJİN ZEHİRLENDİ Mİ?
Ölümcül ilaç iddiasında gerçek başka çıktı
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
17 MİLYAR DOLARLIK DARBE!
Facebook ve Instagram’ın geleceğini değiştirecek
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
TARİHİ METAFORUN ŞİFRELERİ!
Erdoğan’ın sözündeki asırlık mesaj
PARAŞÜT FACİASI!
PARAŞÜT FACİASI!
Cansız bedenleri saatler sonra bulundu
MERAKLA BEKLENİYORDU
MERAKLA BEKLENİYORDU
Türkiye'den F-35 için yeni hamle!
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
“SURİYE TÜRKİYE’YE BAĞLANDI”
MHP'li Topsakal’dan dikkat çeken SDG açıklaması
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
ADALI'DAN TFF'YE ÇIKARMA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edeceğim"
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
'HAVAYA UÇURACAĞIZ'
ABD'li savcıdan Trump'a skandal tehdit!
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
'TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN'
Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Ibrahimovic itirafı
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
ÇİFTE DEHŞET KAMERADA!
360 bin TL ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
"Bu ne soğuk" diyeceğiz! Hava bir günde değişecek... 32 dereceyi gören İstanbul şaşıracak
Kaydet
Italiano yeni transfer hakkında:
Yeni transfer hakkında: "Cumadan sonra aramızda olacak"
Kaydet
Tek seferde 100 ton yakıt aldı! Türkiye'de inşa edildi: İçinde yok yok
Tek seferde 100 ton yakıt aldı! Türkiye'de inşa edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.