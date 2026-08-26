Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a kaçak silah taşıdığı belirlenen şüpheli, Sakarya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 100 şarjör ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Silah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Y.T. (45) isimli şüphelinin kullandığı araçla Konya’dan Kocaeli ve İstanbul’a kaçak silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine takibe alınan araç, devam eden çalışmalar neticesinde Arifiye ilçesi D-650 karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonla durduruldu.

Silah kaçakçılarına darbe! İstanbul yolunda yakalandılar, hepsi tek araçtan çıktı

Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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