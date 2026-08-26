Italiano yeni transfer hakkında: "Cumadan sonra aramızda olacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Kauno Zalgiris maçı öncesinde açıklamalar yaptı. İlk maçtaki skora rağmen aynı ciddiyetle sahada olmaları gerektiğini söyleyen İtalyan teknik adam, İlk maçı 3-0 kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor." dedi. Poku'nun kendileri için önemli bir transfer olduğunu kaydeden Italiano, "Bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, basın toplantısında konuştu.

"BİZ AVRUPA'DA OLMALIYIZ!"

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde olması gerektiğini belirten Vincenzo Italiano, "Buraya gelene kadar iki tane tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef bu. Yarın iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. İlk maçı 3-0 kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Yarın sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız!" şeklinde konuştu.

POKU TRANSFERİ HAKKINDA

Poku transferini değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Poku, ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde iyi olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve 23 yaşın altında bir oyuncu. Gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek." şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano

"TROSSARD'DA HAFİF BİR RAHATSIZLIK VARDI"

Trossard'ın hafif bir rahatsızlığı olduğunu söyleyen Vincenzo Italiano, "Trossard'da hafif bir rahatsızlık vardı. O yüzden kendisi yok. Yarın da yüzde 100'ünü verecek oyuncuları sahaya süreceğim." dedi.

"KAYBETMEK BU OYUNUN BİR PARÇASI MAALESEF"

Mağlubiyetin ardından verilecek reaksiyonun önemine dikkat çeken Italiano, "Kaybetmek bu oyunun bir parçası maalesef. Bu yolculukta tabii ki maç kaybedeceksiniz. Bu normal bir şey ama gösterdiğiniz reaksiyon önemlidir. Oradan dersler çıkarmanız gerekiyor ve bundan sonraki maçta da performansınızın negatif olmaması gerekiyor, bu önemli bir şey. Şimdi ligi bir kenara bırakıyoruz, hedefimiz tamamen bu maçta olacak. Tabii ki kaybetmek istemiyoruz, kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız ama tabii ki bu işin bir parçası. Buradan ders çıkarmanız gerekiyor ve performansını üst seviyede tutmanız gerekiyor." diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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