Türkiye'de 2017 yılında üretilen ve Suudi iş insanı Fahad Al Athel'e ait "Elements" isimli lüks yat, Fethiye'de 100 ton akaryakıt aldı. Bünyesinde yüzme havuzu, spa merkezi, plaj kulübü, helikopter pisti gibi çok sayıda bölüm barındıran lüks yatın yakıt ikmali sonrası bölgeden ayrılması bekleniyor.

Türkiye’de üretilen, Suudi iş insanı Fahad Al Athel'e ait "Elements" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Tek seferde 100 ton yakıt aldı! Türkiye'de inşa edildi: İçinde yok yok

100 TON YAKIT İKMAL EDİLDİ

Malta bayraklı, 80 metre uzunluğundaki mega yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen 100 ton akaryakıt, yatın yakıt tanklarına aktarıldı.

Tek seferde 100 ton yakıt aldı! Türkiye'de inşa edildi: İçinde yok yok

LÜKS YATIN İÇERİSİNDEKİ DEV BÖLÜMLER GÖZE ÇARPIYOR

Türkiye'de 2017'de inşa edilen ve 24 misafir ile 29 mürettebat kapasitesine sahip yatın bünyesinde yüzme havuzu, spa merkezi, plaj kulübü, helikopter pisti, geniş güneşlenme alanları ve çeşitli eğlence bölümleri bulunuyor.

Tek seferde 100 ton yakıt aldı! Türkiye'de inşa edildi: İçinde yok yok

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Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından "Elements" isimli yatın limandan ayrılması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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