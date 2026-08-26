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Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma! "Rüşvetle iş yapardı" diyerek tek tek anlattı

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Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma!

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında, Muscan İnşaat sahibi müşteki tutuksuz sanık Uğur Güngör savunma yaptı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde çok büyük servet sahibi olduğunu dile getiren Güngör, "İmamoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü Belediyelerinde rüşvetle iş yapmaktadır. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde işleri Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Çalık ve Tuncay Yılmaz üzerinden takip ederdi. Adem Soytekin, imarsız arsaları kendisine verir, daha sonra imara açar ve bu projelerden büyük gelir Ekrem İmamoğlu'yla paylaşılırdı" dedi.

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"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 6'ıncı gününde, duruşmaya verilen 1 saatlik aranın ardından mahkeme başkanı, önümüzdeki hafta sanık savunması almayacağını, sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin beyanlarını alacağını belirtti. Mahkeme başkanı, duruşmanın 4 gün süreceğini duyurdu. Öte yandan, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğa ilişkin beyanlarının 3 Eylül Perşembe günü alınması bekleniyor.

Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma! "Rüşvetle iş yapardı" diyerek tek tek anlattı
Başlık ResmiMahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma! "Rüşvetle iş yapardı" diyerek tek tek anlattı

"PARANIN NEREYE VERİLDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Duruşmada, tutuklu sanık Adem Soytekin'in ortağı tutuksuz sanık Erdal Tokmakçı savunma yaptı. Sanık Tokmakçı, inşaat malzemeleri tedarik eden bir firmanın sahibi olduğunu belirterek, "Kimseye rüşvet vermedim" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa, "500 bin doları nereye verdiniz?" diye sordu. Sanık bu soruyu, "Adem Soytekin'e teslim ettim. Onun nereye verdiğini bilmiyorum" şeklinde cevapladı. Bunun üzerine sanık Soytekin, Tokmakçı'ya, "500 bin doları KİPTAŞ'a verdik mi?" diye sordu. Tokmakçı "Bahsi geçen parayı şirkete yüzde 34 ortak olmak için verdim. Paranın nereye verildiğini bilmiyorum" dedi.

Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma! "Rüşvetle iş yapardı" diyerek tek tek anlattı
Başlık ResmiMahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma! "Rüşvetle iş yapardı" diyerek tek tek anlattı

"O DÖNEMDE EKREM İMAMOĞLU RÜŞVET İŞLERİNİ TAKİP EDİYORDU"

Büyükçekmece'de yer alan Muscan İnşaat sahibi müşteki tutuksuz sanık Uğur Güngör, rüşvet iddialarını reddederek, "2015-2016 yılları arasında Beylikdüzü'nde bulunan Gül İnşaat'a kat karşılığı iş yapmak için firma sahipleri Ali Gül, Zafer Gül ve Osman Gül, konut olarak gözüken yerleri dükkana çevirdi. Bu işin yapılabilmesi için firma sahiplerinin belediyeye rüşvet vermesi gerektiği belirtildi. Rüşvet parasının yarısını benden istediler, ben kabul etmedim. Rüşvet parası 15 milyon liraydı. Bir gün Zafer Gül ve dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık ile görüşme gerçekleştirdik. Çalık, benden 15 milyon lira rüşvet talep etti. Rüşvet vermeyi kabul etmedim. Bunun üzerine Çalık bana, 'buradan çıkarsan bir daha giremezsin' şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi, aramızda tartışma çıktı. Bağrışmalar esnasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yan tarafta bulunan makam odasından çıkarak 'ne oluyor' dedi ve daha sonrasında oradan ayrıldı. O dönemde Ekrem İmamoğlu rüşvet işlerini takip ediyordu. Ben, Zafer Gül ve Mehmet Murat Çalık'ın ısrarları üzerine senet vermeyi kabul ettim. Zafer Gül bu senetleri teslim aldı. Daha sonra, Davut Akay isimli şahıs, senetleri dönemin Beylikdüzü Belediyesi CHP Meclis üyesi Fatih Keleş'te bulunduğunu belirtti ve ödemelerin Keleş'e yapılmasını söyledi. Zafer Gül, Davut Akay ve o dönemin avukatı Oğuzhan Güney ile birlikte Fatih Keleş'e ödeme yaptık. Kalan senetler için ise 13 daire verilmesi konusunda anlaştık" şeklinde konuştu.

Mahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma! "Rüşvetle iş yapardı" diyerek tek tek anlattı
Başlık ResmiMahkemede İmamoğlu'nu terletecek savunma! "Rüşvetle iş yapardı" diyerek tek tek anlattı

"TUTARLAR İMAMOĞLU İLE PAYLAŞILDI"

Savunmasının devamında dairelerin Adem Soytekin'e devredildiğini öne süren Güngör, "Mehmet Murat Çalık'ın isteği üzerine daireler, Adem Soytekin'in Asoy İnşaat firmasına devredildi. İlerleyen süreçte, Davut Akay'ın söylemi ile bahse konu daireler Asoy İnşaat tarafından Gül İnşaata devredildi ve ben dolandırıldım. Beylikdüzü Belediyesi ve Gül İnşaat ile birlikte hareket ettik. Davut Akay, Gül İnşaatın yaptığı inşaatların emlakçılığını yapıyordu. Beylükdüzü ve Büyükçekmece bölgesi kurtarılmış bölge gibidir. Beylikdüzü Belediyesi'ne ait arazi üzerinde Gül İnşaat'ın yapmış olduğu Vera isimli projede yapılan usulsüzlükler görülecektir. Rant yapısının sistemi anlaşılacaktır. O dönemki Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düşük bir oranla araziyi Gül İnşaat'a verdi. Daha sonra yapılan dairelerin satış bedelleri düşük gösterildi. Resmi olarak belirtilmeyen tutarlar Gül İnşaat ile Ekrem İmamoğlu arasında paylaşıldı. İlk projeden sonra, projenin yanındaki arsanın ihalesi Gül İnşaat'a verildi. İnşaat bittikten sonra Gül İnşaat, belediye hissesine düşen dairelere uzun vadeli çeklerle satın aldı ve çok uzun süre borcunu ödemedi. Bu projeden 500 milyon lira civarında kazanç elde ettiler" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU RÜŞVETLE İŞ YAPMAKTADIR"

Güngör, "Ali Gül, Gül İnşaat'ın sahibidir. Vera projesinde Ekrem İmamoğlu ile ortaklık yaptılar. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde çok büyük servet sahibi oldu. İmamoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü Belediyelerinde rüşvetle iş yapmaktadır. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde işleri Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Çalık ve Tuncay Yılmaz üzerinden takip ederdi. Adem Soytekin, imarsız arsaları kendisine verir, daha sonra imara açar ve bu projelerden büyük gelir Ekrem İmamoğlu'yla paylaşılırdı" diye konuştu.

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Savunma sırasında sanık Mehmet Murat Çalık, sanık Güngör'e sorular yöneltti. Sanığın sorularına karşılık Çalık'a soru yöneltmesi üzerine mahkeme başkanı sanık Güngör'e, "Buradaki insanlar senin ifadelerinle tutuklu. Onlar soru sorma hakkına sahipler" dedi. Sanık avukatı tarafından Uğur Güngör'e ait olan, "Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun kasasıdır" ifadeleri soruldu. Sanık Güngör bu ifade için, "Buradaki ifadelerim görgüye dayalı değil, çevremdeki duyuma dayalıdır" diye konuştu.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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