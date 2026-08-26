ÖZEL │ Jimmy Durmaz'dan çok konuşulacak Zlatan Ibrahimovic itirafı: Türkiye’de kral olacaksın!

Galatasaray’ın Türk asıllı İsveçli eski yıldızı Jimmy Durmaz, 20 yıllık profesyonel kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Fransa ve Süper Lig dönemleriyle ilgili yaşadığı hatıraları ve başarıları anlatan Durmaz, özellikle sarı-kırmızılı takımdaki serüveniyle ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ülkemizde bir dönem Gençlerbirliği, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Etimesgut SK formalarıyla mücadele eden Jimmy Durmaz, geçtiğimiz sezonun devre arasında futbol kariyerini noktaladı. Kendine has oyun tarzı ve attığı gollerle dikkat çeken Durmaz, sarı-kırmızılı ekipte 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 37 yaşındaki eski kanat oyuncusu, kariyerinde unutamadığı anları Türkiye Gazetesi ile paylaştı.

DURMAZ: GENÇLERBİRLİĞİ ÖNEMLİ BİR ADIMDI

2012 yılında İsveç’in Malmö ekibinden Gençlerbirliği’ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Jimmy Durmaz, o dönemin kariyerindeki etkisinden bahsederek, “Gençlerbirliği, benim ilk yurt dışı transferimdi. Bana önemli değerler kattı. Burada futbolumu daha da geliştirdim. Benim için çok büyük bir futbol dersi niteliğindeydi. Buradaki performansımla İsveç Milli Takımı’nda forma giymeye devam ettim. O yüzden Gençlerbirliği tercihim kariyerim açısından önemli bir adım oldu. Buraya uyum sürecim de çok kolay geçti ve hemen süre almaya başladım. Her maç daha da iyi bir performans sergiledim. İlk 11 için formayı kaptım ve bir daha bırakmadım. Bu süreç benim için çok güzel ve kolay geçti.” dedi.

Jimmy Durmaz, 2012-2014 ve 2024'te Gençlerbirliği'nde forma giydi.

“BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR PROJELERİNDEN BAHSETTİ”

Başkent ekibinde 65 maçta 11 gol ve 6 asistlik performansının ardından taliplerinin arttığına ve Olympiakos sürecine değinen Durmaz, “Sözleşmemin sona ermesine 1 yıl daha vardı. O süreçte bana hem Türkiye’den hem de yurtdışından birkaç teklif geldi. Kulübüm belli bir bonservis bedeli istedi. Beşiktaş ve Trabzonspor ile görüşmelerimiz vardı ama resmî teklif gelmediği için adım atamadım. İki kulüp de projelerinden ve planlarından bahsetti. Bonservis bedelim onlara yüksek geldi ve işleri zorlaştı. Sonra Olympiakos, gayet iyi bir teklif getirdi. Olympiakos da büyük bir kulüptü. O zamanlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyorlardı ve çok iyi bir takım kuruyorlardı. Ayrıca bana değer verdiler ve ben de Olympiakos’u tercih ettim. En büyük hayallerimden biri olan Şampiyonlar Ligi’nde oynama isteğim de transferimdeki diğer önemli faktördü.” diye konuştu.

“DÜNYA YILDIZLARINA KARŞI MÜCADELE VERDİM”

Olympiakos’tan sonra transfer olduğu Toulouse’ta birçok zorlu rakibe karşı oynadığını vurgulayan Türk asıllı İsveçli eski yıldız, şöyle devam etti:

Toulouse’da oynamak kariyerime çok büyük bir katkı sağladı. Oynadığımız maçlar çok zorluydu. Her takım çok iyi seviyedeydi. Fiziksel mücadele açısından çok zor bir ligde üst düzey bir fiziğim olmamasına rağmen oynadım ve gerekli katkıları aldım. Milli takımdaki şansımı ve geleceğimi belirleme açısından gerçekten iyi bir tercihti. Hemen hemen her maçta forma giydiğim başarılı bir üç yıl yaşadım. Benim açımdan çok iyi bir süreçti. Orada Neymar, Mbappe, Di Maria, Memphis Depay ve Bernardo Silva’ya karşı mücadele vermek gerçekten çok güzel bir duyguydu. O dönem PSG ve Monaco gibi büyük takımlar vardı. Bu süreçte PSG’yi 2-0 yendiğimiz ve benim de gol attığım maçı unutamıyorum. Onlara karşı çok iyi bir gol atarak skoru 2-0 yapmıştım. Gerçekten büyük ve zor bir maçtı ama başarılı bir maç çıkarmıştık. Sonuçta rakibin savunma tarafında Thiago Motta ve Thiago Silva gibi isimler vardı.

“GALATASARAY HAYALİMDİ”

Toulouse’ta oynadığı dönem Galatasaray’ın ilgisinden bahseden 37 yaşındaki eski kanat oyuncusu, “Galatasaray, o dönem menajerimi aradı ve beni istedi. Ayrıca Beşiktaş da teklif getirdi ama ben küçüklüğümden beri Galatasaray’ı tutuyordum. Bu takımların haricinde Çin ve Suudi Arabistan takımları da ilgi gösterdi. Benim için zor bir süreçti ama ben her zaman Galatasaray’da oynamak istedim. Fatih Terim’in takımın başında olması beni etkileyen diğer önemli etkendi. Fatih Hoca’ya da çok değer veriyordum ve hep onunla çalışmak istiyordum. Galatasaray, büyük bir kadro kuruyordu. O yüzden çok kolay bir anlaşma sağladık ve transfer gerçekleşti. Toulouse’daki ikinci yılımda Fenerbahçe teklif getirdi ancak büyük bir bonservis bedeli vardı. Sonrasında Galatasaray istedi ve benim için çok büyük bir gurur oldu. O an Real Madrid veya Barcelona gelseydi tercihimi sadece o şekilde değiştirirdim. Yani ya Avrupa’dan çok büyük takımlar isteyecekti veya Galatasaray’a gidecektim.” sözlerini sarf etti.

“FATİH HOCA BABA GİBİYDİ”

Sarı-kırmızılı ekipte beraber çalıştığı teknik direktör Fatih Terim’den övgüyle bahseden Durmaz, “Fatih Terim ile çalışmak çok güzel bir duyguydu. Onu her zaman baba gibi görüyordum. Bize her zaman yardımcı oluyordu. Gerçekten çok büyük ve futbolu tam anlamıyla bilen bir hoca. Pandemi başta olmak üzere Galatasaray’da çok zor bir süreç geçmesine rağmen yine de çok büyük bir katkı verdi. Onunla beraber futbolu yeniden öğrendim. Ayrıca bize öğrettiği farklı bilgiler de oldu.” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ YÜZÜNDEN ŞAMPİYONLUK GİTTİ”

Takıma dahil olduğu dönem 2019-2020 sezonuna büyük umutlarla başladıklarını ve şampiyonluğa yaklaştıklarını belirten Jimmy Durmaz, “Pandemiden önce 8 maçlık bir seri yakaladık ve şampiyonluk havasına girdik. Pandemiden sonra antrenmanlar doğal olarak kesintiye uğradı ve lig yeniden başladığında ritmimizi yakalayamadık. Taraftarın da desteğinden mahrum kalınca kötü maçlar yaşadık. Sonuçlar iyi değildi ve ligi 6'ncı sırada tamamladık.” dedi.

“SAHAYA GLADYATÖR GİBİ ÇIKARDIK”

Galatasaray’da oynadığı süre boyunca taraftarın etkili performansından bahseden Durmaz, “Dünyanın en büyük atmosferi ve en iyi taraftarı orada. Galatasaray’da oynadığım için her zaman gurur duyuyorum. Benim için ayrı bir değeri var. Taraftarlarımızı çok seviyorum. Şimdi bir Galatasaray taraftarı olarak takımı destekleme sırası bende. Sahaya adımımızı atınca kendimizi Gladyatör gibi hissediyorduk. Adeta savaşa giriş yapıyormuş gibi hazırlanıyorduk. Normalde 12 kilometre koşuyorken, taraftarlarımızın desteğiyle 20 kilometre koşuyorduk. Takımdaki hiçbir oyuncu onların desteği sayesinde yorgunluk hissetmiyordu.” diye konuştu.

“ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTERDİM”

Sarı-kırmızılı ekipte toplam 17 maça çıkan Durmaz, o süreci şöyle özetledi:

Galatasaray’da Süper Lig şampiyonluğu yaşamak isterdim ama nasip olmadı. Süper Kupa’yı kazandık ve çok gurur duydum. Fırsat olsa eğer Galatasaray’a tekrar dönüp şampiyonluk kazanmayı isterdim. Yine de her zaman sevinçliyim. Galatasaray’a imza atarak hayallerime kavuştum. O formayı kazandım ve giydim. Yani herhangi bir pişmanlığım olmadı.” sözlerini sarf etti.

“SAVAŞIN İÇİNDEYMİŞ GİBİYDİK”

Galatasaray’ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçta kadroda yer alan Türk asıllı İsveçli eski yıldız, şöyle devam etti:



Çok iyi bir maç çıkarmıştık. Benim Kadıköy’deki ilk derbimdi. 20 sene orada hiç galip gelememiştik. Maçtan bir gün önce kazanacağımızı hissetmiştim. Çünkü birbirimize o hırsı yansıtmıştık. İnanılmaz bir atmosfer vardı ve taraftarımız da oradaydı. Soyunma odasında kendimizi bir savaşın içindeymiş gibi hissettik. Neler olacağını tahmin edemiyorduk ancak oradan 3 puanla ayrılacağımızdan emindik. O kadar net bir şekilde hedefe odaklanmıştık. Maçtan sonra çok sevinçli ve gururluyduk. Sanki dün gibi her şeyi çok net hatırlıyorum. Fatih Hoca, maçtan sonra bize, “Hepinizle gurur duyuyorum. Size buradan 3 puanla ayrılacağımızı söylemiştim” dedi

“OKAN HOCA, 6’DA 6 BİLE YAPAR”

Galatasaray ile şimdiye kadar üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğuna imza atan teknik direktör Okan Buruk’un başarısından bahseden Durmaz, “Okan Hoca, şu an gerçekten çok önemli işlere imza atıyor. Bu başarısını Fatih Terim dışında kimse kazanamamıştı. Okan Buruk, çok büyük bir hoca ve daha da iyi olacak. Ayrıca hala yeni şeyler öğrenen hala genç bir teknik direktör ve iyi bir insan. Üst üste şampiyonluk kazanma serisini 6’da 6 bile yapar. Okan Hoca’nın yurt dışında büyük bir takımda görev yapıp orada da başarılar kazanacağını düşünüyorum. Keşke onunla da çalışma şansım olsaydı. O, çok büyük bir saygıyı hak ediyor. Fatih Terim’den sonra Türkiye’deki en iyi hoca bence o olacak. Kendi yolunda başarıyla ilerlemeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk

“GERÇEKTEN BAŞKA BİR SEVİYEDELER”

Galatasaray’ın bu sezon diğer takımlara oranla az transfere imza atmasının şampiyonluk şansını değiştirmeyeceğini vurgulayan 37 yaşındaki eski yıldız, “Galatasaray, şampiyonluk yolunda hala en büyük favori. Gerçekten başka bir seviyedeler. Süper Lig şampiyonluğu dışında Şampiyonlar Ligi’nde en az yarı final oynamaya odaklanmalılar. Bu arada taraftarların sosyal medyadaki transfer isteklerini görüyorum. Bana göre bazen 1-2 transfer takım için yeterli olabilir. Galatasaray’ın zaten iyi bir kadrosu var. Çok büyük bir isme gerek yok. Zaten yurt dışındaki büyük takımlar da transfer dönemlerinde genellikle böyle yapıyorlar. 1-2 önemli transfere imza atarak yoluna devam eden takımlar da var. Bu sene de şampiyonluk yaşayacaklarına inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

“ZLATAN’A ‘TÜRKİYE’DE KRAL OLACAKSIN’ DEDİM”

Milli takımdan arkadaşı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in Süper Lig’in kapısından döndüğü dönemi anlatan eski kanat oyuncusu, “Zlatan’ı Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği bir dönem vardı. Zlatan; Erkan Zengin’e ve bana Türkiye’deki hayatı ve futbolu sordu. Ona, ‘Lütfen gel. Türkiye’de kral olacaksın’ dedim ama maalesef transfer gerçekleşmedi. Dünyanın en büyük yıldızı olduğu için dünyanın en iyi kulüpleri onu istiyordu. Zlatan’a diğer takımlar çok iyi paralar teklif etti. Yoksa Galatasaray’a veya Fenerbahçe’ye gelmesine ramak kalmıştı. Keşke Galatasaray’a gelseydi o zaman Türk futbolunun ne kadar büyük olduğunu anlayacaktı.” sözlerini sarf etti.

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