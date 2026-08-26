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Tel Aviv, Şam mutabakatına karşı çıkan SDG'lileri provoke edecek: İsrail, Suriye’de barışı sabote etme peşinde

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Tel Aviv, Şam mutabakatına karşı çıkan SDG'lileri provoke edecek: İsrail, Suriye’de barışı sabote etme peşinde

SDG/YPG’nin Şam yönetimiyle mutabakata varması Tel Aviv’i rahatsız etti. Örgüt içindeki bazı gruplarla görüşmeye devam eden İsrail, Türkiye sınırına gömülen on binlerce silahla süreci sabote etmeye çalışacak.

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

“Terörsüz Türkiye” sürecinin başlamasının ardından Suriye’den gelen olumlu adımlar İsrail’i rahatsız ediyor. Şam yönetimiyle mutabakata varan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kendini feshetmesinin ardından İsrail süreci sabote etmeye çalışıyor.

Rakka’da konuştuğumuz SDG’nin bileşenlerinden Suvvar Rakka’nın sözde eski komutanı Ahmet Osman Alvaş, Türkiye ve Suriye hükûmetlerinin PKK-YPG konusunda aldığı inisiyatifin İsrail’in bütün bölge ve gelecek planlarını altüst ettiğini söyledi.

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Tel Aviv’in YPG-PKK’yı doğal kara gücü olarak gördüğünü kaydeden Alvaş, SDG/YPG içerisinde halen İsrail’le bağını sürdüren klikler olduğunu ve Tel Aviv’in süreci sabote etmek için her yolu denediğini aktardı. Alvaş, bu amaçla Türkiye sınırına binlerce silahın gömüldüğünü ve İsrail yanlısı kliğin hem Şam’la anlaşan SDG yönetimine isyan bayrağı açmaya hazırlandığını hem de Türkiye’ye saldırı hazırlığı yaptığını anlattı.

Tel Aviv, Şam mutabakatına karşı çıkan SDG'lileri provoke edecek: İsrail, Suriye’de barışı sabote etme peşinde
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İSRAİL PROJESİYDİ

SDG çatı yapılanması içerisinde 7 yıldır bulunan Alvaş, Amerika-PKK-SDG ilişkilerinin arka planında İsrail’in bölge hedeflerinin yattığını ifade etti. Maaşlarının ABD tarafından ödendiği ancak paranın Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) geldiği bilgisini paylaşan Alvaş “Bütün olan bitenlerin temel motivasyonu İsrail’i Fırat’a indirmekti. Arap aşiretleri de yıllarca BAE vasıtasıyla susturdu. İsrail’in Golan’dan Haseke’ye uzanan bu hattı kapatacak askerî gücü yok. Suveyda’daki Dürziler ve kuzey aksında Kürtler en büyük umutlarıydı. Türkiye ve Suriye devlet yöneticilerinin başarılı hamleleri sebebiyle bu ümitleri bitme noktasına geldi. Ancak İsrail asla vazgeçmeyecek, vazgeçemez.

Şu an SDG/YPG içerisinde entegrasyon projesini istemeyenler üzerinden bir çatışma çıkarmaya çalışıyorlar. Rakka, Deyr ez-Zor, Menbiç, Tel Rıfat mıntıkalarından çektikleri on binlerce silahı Türkiye sınırındaki gizli yer altı depolarına gömdüler. İsrail kışkırtmasıyla Sipan Hamo, Mazlum Abdi, Mahmut Berhudan gibi isimleri hain ilan edilip iç çatışma çıkarılacak. Türkiye’ye de saldırarak kaosu büyütmenin hesaplarını yapıyorlar” diye konuştu.

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SİLAHLARIN YÜZDE 30’U DEVLETE GEÇTİ

PKK/SDG varlığı ve son dönem yaşananlara dair çok önemli bilgiler veren Alvaş “PKK-SDG sadece koalisyondan değil; Esad’dan da yıllarca silah desteği aldı. Ayrıca DEAŞ silahlarının tamamına yakını da örgütün eline geçti. Ancak entegrasyon ve öncesindeki çatışmalarda bu silahların sadece yüzde 30’luk kısmı devlete geçti.

Tel Aviv, Şam mutabakatına karşı çıkan SDG'lileri provoke edecek: İsrail, Suriye’de barışı sabote etme peşinde
Başlık ResmiTel Aviv, Şam mutabakatına karşı çıkan SDG'lileri provoke edecek: İsrail, Suriye’de barışı sabote etme peşinde

Hâlen Türkiye sınırına paralel hatta yer altına kazılmış onlarca silah deposu var. Size bu silahların 50 bin kişilik orduya yetebileceğini söyleyebilirim. Benim görev yaptığım dönem ABD’nin verdiği silahlardan binlercesi Kamışlı batısı ve Kobani’de kazılan yer altı tünelleri aracılığıyla Türkiye’ye geçirildi. Bu tüneller karşı tarafta kendi taraftarı olan kişilere ait ev ve iş yerlerine çıkıyordu. Son 10 yılda Türkiye’de yapılan bazı eylemleri, bu tünellerden karşıya geçen PKK-SDG’liler yapıp geri döndü” dedi.

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PKK-SDG için esas çözülmenin rejim düştüğü gün başladığını kaydeden Ahmet Alvaş “Amerikalıların tutum değişikliği ise bitişleri oldu. Entegrasyon ya da tamamen yok olmak dışında çok fazla bir seçenekleri de yok” diye konuştu.

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